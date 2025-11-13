Что сказал главный телохранитель Сталина перед каторгой

Одной из самых мрачных и показательных историй последних месяцев сталинского правления стало дело Николая Власика. Этот человек на протяжении четверти века был тенью вождя и отвечал за его безопасность. Тем не менее это не стало оправданием к концу его жизни.

Опора вождя

Николай Власик возглавил охрану Иосифа Сталина в 1927 году, и это назначение было прямым следствием первого серьезного теракта против советского руководства — взрыва в здании на Лубянке. С этого момента Власик не только выстроил надежную систему безопасности, но и фактически стал управлять всем бытом лидера страны. Со временем он превратился в одну из самых влиятельных фигур в ближнем кругу Сталина, пользуясь его безграничным доверием.

Падение из-за подозрений

Однако к концу жизни подозрительность Сталина, всегда бывшая его характерной чертой, достигла апогея. Как отмечают историки, в этот период вождь сменил едва ли не всю обслугу и охрану. Но Власик казался неприкасаемым. Тем более неожиданным был его арест в декабре 1952 года.

Тогда начальнику охраны предъявили абсурдные, даже по меркам того времени обвинения в пособничестве «врачам-отравителям», связи с иностранными шпионами и злоупотреблении служебным положением. Следователи пытались выбить из него признание в том, что он раскрыл американцам все секреты системы охраны Сталина.

Приговор, вынесенный еще при жизни вождя в январе 1953 года, оказался на удивление мягким: 10 лет ссылки за «барахольство» и использование казенных продуктов. После смерти Сталина срок сократили до пяти лет в рамках амнистии.

«Не будет меня — не будет и Сталина»

Самым загадочным эпизодом этой истории стали слова, которые, по свидетельствам, Власик произнес при аресте: «Не будет меня, не будет и Сталина». Удивительно, но это пророчество сбылось с пугающей точностью — всего через несколько месяцев Иосиф Виссарионович скончался.

По мнению некоторых исследователей, например, писателя Алексея Пиманова, Власик, конечно, не был провидцем, но обладал определенными знаниями. Странным выглядит то, что Сталин, панически боявшийся за свою жизнь, позволил устранить двух своих самых верных слуг — Власика и Александра Поскребышева, руководителя его секретариата. Это заставляет задуматься о том, кто же на самом деле управлял ситуацией в последние месяцы жизни диктатора. Возможно, Сталин был введен в заблуждение теми, кто уже тогда претендовал на его место: Хрущевым, Берией или Маленковым.

Последующая жизнь

Несмотря на столь странное и неожиданное наказание, Николай Власик до конца дней сохранил личную преданность Сталину. Вину за свой арест он возлагал не на вождя, а на тех «врагов», в чьи руки тот его отдал. До своей смерти в 1967 году он упорно добивался полной реабилитации. Справедливость восторжествовала лишь в XXI веке, когда приговор был отменен, а его награды — возвращены.