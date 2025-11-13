Эксгумация Тамерлана: какие сюрпризы ждали советских археологов

В июне 1941 года, накануне Великой Отечественной войны, советские археологи вскрыли мавзолей Тамерлана (Тимура) в Самарканде – усыпальницу великого завоевателя XIV века. Официально это было научное исследование, но реальность оказалась полной мистики: нетленное тело, таинственные надписи и "проклятие", которое, по легенде, разбудило войну. Экспедиция под руководством Михаила Герасимова столкнулась с фактами, которые до сих пор вызывают споры.

Сталин и «юбилей Навои»

Идея эксгумации родилась в 1940 году, когда Средняя Азия готовилась к юбилею узбекского поэта Алишера Навои (500-летие в 1941-м). Официальная причина: изучить захоронения в Гур-Эмире (мавзолее Тамерлана), чтобы подчеркнуть "дружбу народов СССР".

Но за этим стоял Иосиф Сталин: вождь интересовался Тамерланом как "великим правителем Азии", чьи завоевания напоминали его собственные амбиции. По воспоминаниям участников, Сталин лично одобрил экспедицию, видя в ней пропаганду "социалистического единства". Руководил Михаил Герасимов – знаменитый антрополог, реконструировавший лицо Ярослава Мудрого. В команду вошли историки А.А. Семёнов и М.М. Дибаев, а также кинооператор Малик Каюмов, снявший процесс. Раскопки начались 16 июня 1941 года в Самарканде, под присмотром НКВД – чтобы "секретность" была полной.

Процесс эксгумации

Гур-Эмир – величественный мавзолей XIV века, где похоронены Тамерлан, его сыновья и внук Улугбек.

С самого начала дело не заладилось. Ученых поджидало несколько неприятных сюрпризов. Еще до раскопок, в мае 1941 года, некоторые местные жители подходили к исследователям с предупреждениями. Люди говорили, что нельзя тревожить прах великого завоевателя, иначе всех ждут многочисленные беды, может начаться война, но советские ученые-атеисты в подобные легенды не верили.

Планомерному и тщательному изучению останков Тамерлана и его потомков помешала коммунальная авария. Дело в том, что рядом с мавзолеем Гур-Эмир одновременно полным ходом шло возведение гостиницы «Интурист». 16 июня 1941 года в усыпальницу правителя хлынул поток воды из разорвавшейся трубы. Ученым пришлось ускорить работу, ведь начавшееся подтопление могло привести к разрушению древних останков.

К тому же, 20 июня 1941 года неожиданно сломалась лебедка, с помощью которой участники экспедиции поднимали плиту, закрывавшую саркофаг древнего правителя. На некоторое время работы пришлось остановить.

Когда гроб с телом Тамерлана был вскрыт, всю усыпальницу наполнил сильный запах ароматических веществ. Ученые разобрали нотки камфоры и некоторых других экстрактов растительного происхождения, которые были использованы при бальзамировании тела. Исследователи замерли от неожиданности: стойкий аромат этих веществ сохранился даже через несколько столетий.

Еще больше членов экспедиции удивила надпись на древнеарабском языке, выгравированная на нефритовой могильной плите. Ее содержание расшифровал востоковед А.А. Семëнов. Надпись повторяла предупреждения местных жителей, что тревожить останки Тамерлана никак нельзя, иначе всех постигнет ужасная кара.

Вообще, во время раскопок произошло немало неприятных сюрпризов. Несколько раз неожиданно гас свет, ломалась техника, случались различные сбои. Но ученые не обращали на них внимания.

Предостережение трех старцев

И.В. Оболенский в своей книге привел воспоминания одного из участников тех событий – Малика Каюмовича Каюмова (1911-2010 гг.), который был одним из кинооператоров, проводивших съемки во время раскопок в мавзолее. Впоследствии этот человек стал известным режиссером, был удостоен звания народного артиста СССР.

Как- то раз, во время обеденного перерыва, Малик Каюмович отправился в ближайшую чайхану. Там он встретил трех пожилых мужчин, которые предупредили участника раскопок: останки Тамерлана ни в коем случае нельзя тревожить.

«Один из стариков протянул мне книгу и указал на строки, в которых было написано, что вскрывать могилу Тамерлана нельзя – на волю вырвется дух войны. Я в школе учил арабский, поэтому смог прочитать эти строки. Я вернулся в мавзолей и передал все своим руководителям. Они выслушали меня и попросили проводить их к этим старикам. Мы вышли на улицу и направились в чайхану, где трое старцев по-прежнему пили чай. Однако, поговорив с ними, члены нашей экспедиции подняли их на смех. Те обиделись, встали и ушли. А мы вернулись в мавзолей и продолжили работу», – рассказал М.К. Каюмов.

Ученые-атеисты упорно не верили в древние предания. 21 июня 1941 года они, наконец, вскрыли гроб Тамерлана. А какая война началась на следующий день, все знают.

О предостережении трех старцев Малик Каюмович, который в годы войны был фронтовым кинооператором, рассказал легендарному военачальнику Георгию Константиновичу Жукову. Возможность поговорить с полководцем появилась у бывшего участника раскопок во время кровопролитных боев под Ржевом. В отличие от советских ученых, маршал серьезно отнесся к древней легенде и пообещал, что расскажет обо всем И. В. Сталину.

Вскоре после того как останки Тамерлана и его потомков были перезахоронены по всем правилам, наступление немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом удалось остановить. Возможно, это лишь совпадение, но затем Красная армия начала постепенное освобождение территории СССР.

Он оказался рыжим

Еще одной неожиданностью для ученых стали сами останки Тамерлана. Выяснилось, что великий завоеватель, происходивший из монгольского рода Барлас, имел рыжие волосы и был довольно высок ростом. А его внешние черты больше соответствовали индоевропейцам, нежели монголам.

Доктор исторических наук, антрополог Михаил Михайлович Герасимов, участвовал в раскопках именно с этой целью – составить портрет древнего завоевателя. Ученый разработал уникальную методику реконструкции внешнего облика человека по его останкам.

В книге «Тамерлан», которую московское издательство «Гураш» опубликовало в 1992 году, содержится ряд научных публикаций, статей и исторических документов, посвященных великому полководцу. Среди них есть и статья М.М. Герасимова «Портрет Тамерлана». Ученый подтвердил, что останки, найденные в мавзолее Гур-Эмир, действительно принадлежали этому завоевателю, ведь он был хромым, согласно многочисленным историческим документам. Рост этого незаурядного человека составлял около 170 см, а его правая нога и правая рука были травмированы в достаточно молодом возрасте, о чем свидетельствовали неправильно сросшиеся кости. Очевидно, одна из вражеских стрел сильно повредила коленную чашечку Тимура, а другая – его верхнюю конечность, что породило среди народа предание о сухорукости завоевателя.

«Массивность здоровых костей, сильно развитый рельеф и плотность их, ширина плеч, объем грудной клетки и относительно высокий рост – всё это дает право думать, что Тимур обладал чрезвычайно крепким сложением... Волосы Тимура толсты, прямы, седо-рыжего цвета, с преобладанием темно-каштановых или рыжих. Оказывается, он носил длинные усы, а не подстриженные над верхней губой, как это было принято правоверными последователями шариата. Небольшая густая борода Тимура имела клиновидную форму. Волосы ее жесткие, почти прямые, толстые, ярко-коричневого (рыжего) цвета, со значительной проседью», – так описал завоевателя известный антрополог.

Кстати, ученый опроверг миф о том, что древний полководец красил свои волосы хной. Именно так некоторые историки пытались объяснить смущающий парадокс: как представитель монгольского народа мог, судя по иранским и индийским миниатюрам, иметь рыжие волосы? М.М. Герасимов подтвердил, что это был его натуральный цвет.

Причем, ученый отметил, что собственно монголоидные черты во внешнем облике Тамерлана были выражены довольно слабо, о чем свидетельствуют «значительное выступание корня носа и рельеф верхней части надбровья».