Как коренные американцы оказались сибиряками

Что объединяет индейцев и сибирские населения? В чем секрет лингвистического древа этих народов? И почему обряды коренных народов Северной Америки связаны с природой, духами предков, сезонными циклами и охотой? На эти вопросы в интервью MIR24.TV отвечает кандидат филологических наук, доцент, заместитель заведующего Кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной работе и международной деятельности Факультета МЭО Финансового университета при Правительстве РФ, уроженка Сибири, специалист в области лингвистической типологии и этнолингвистики Лариса Микаллеф.

Сибирское происхождение индейцев: ледниковая эпоха и заселение американских континентов

Современные исследования в археологии и палеогенетике сходятся в одном: коренные народы Америки имеют сибирское происхождение. Международные группы ученых показывают, что предки современных индейских народов происходят от населения Северной и Восточной Сибири.

Примерно 20-25 тысяч лет назад часть этих народов пересекла Берингов пролив по существовавшему в те времена сушевому мосту: в ледниковую эпоху Евразию и Америку соединяла обширная равнина. Именно по этой равнине древние охотники и собиратели постепенно перешли на Аляску и дальше, начав заселение обоих американских континентов.

«В реконструкции миграций заметен важный эпизод: одна из волн переселенцев надолго задержалась на Камчатке, а уже затем ее потомки двинулись дальше — через Берингии на Американский материк и далее на юг, распространяясь по Северной и Южной Америке. Палеогенетика подкрепляет эту картину цифрами и фактами. Генетические исследования древних байкальских останков и современных индейцев подтверждают их связь и свидетельствуют о сложных миграциях в далеком прошлом. На протяжении тысяч лет их «предки взаимодействовали и смешивались с азиатскими группами населения, что в итоге сформировало генетическую базу коренных народов Америки», — объясняет Лариса Микаллеф.

Археологические находки и данные палеоантропологии хорошо согласуются с генетическими исследованиями: все указывает на эпоху Верхнего палеолита, около 20-30 тысяч лет назад, когда формировалась первоначальная история предков коренных народов Америки. Поэтому «сибирское происхождение индейцев» сегодня рассматривается не как гипотеза, а как подтвержденный факт, основанный на доказательствах археологии, антропологии и геномики.

Богатство грамматик, звуковых систем и словарного состава

Лингвистическая ситуация у индейцев далека от единства. Лариса Микаллеф продолжает разговор: их языки образуют сложное и разнообразное поле, включающее около 296 языков, часть из которых продолжает существовать, а часть уже относится к мертвым языкам. Традиционно их объединяют примерно в 34 языковые семьи и около 27 изолированных языков, то есть таких, у которых пока не обнаружено родства с другими.

«Это языковое многообразие объясняется тем, что общины на огромных пространствах — от Арктики до Мексики — развивались изолированно друг от друга. Отличия в природных условиях, маршрутах расселения и культурных традициях сформировали богатство грамматик, звуковых систем и словарного состава», — говорит эксперт.

Среди крупнейших семейств часто упоминают алгонкинское, ирокезское, на-дене, сиуанское, салишское, уто-ацтекское, а на севере — инуитско-алеутское. Их география простирается от востока и центра Канады и США до Тихоокеанского побережья и арктических регионов, а примеры языков — от оджибве и кри до сенека, навахо, апачи, лакота, дакота, хопи, науатля и инуктитута.

При этом важно понимать: классификации и состав семейств могут отличаться у разных исследователей, а в популярной литературе нередко встречаются неточности в атрибуции конкретных языков. Это отражает не «ошибочность» самой науки, а живую дискуссию и постоянное уточнение данных в сравнительно-историческом языкознании.

«Интересно, что особенности строя индейских языков поражают современных лингвистов. Значительная часть языков коренных народов Северной Америки относится к так называемым полисинтетическим языкам — системам, отличным от привычных европейскому «разуму», — поясняет в интервью Лариса Микаллеф. — В таких языках одно слово может включать множество морфем, каждая из которых несет собственное значение. То, что в русском или английском оформляется целым предложением, в полисинтетическом языке нередко выражается единственным словом, внутри которого «упакованы» субъект, объект, действие, обстоятельства места, времени и даже модальные оттенки».

Такой принцип позволяет создавать слова-предложения: компактные по форме, но чрезвычайно емкие по смыслу. В языках вроде навахо, к примеру, одна форма способна передать не только сам факт действия, но и то, кто его совершает, над кем оно направлено, в какой обстановке происходит и когда.

Это делает грамматику подобного типа чрезвычайно сложной, с многообразием префиксов, инфиксов и суффиксов, которые комбинируются в строгой последовательности. Подобные системы иногда называют инкорпорирующими, потому что в них части речи буквально «встраиваются» друг в друга, создавая длинные составные конструкции.

Связи индейских языков с алтайской семьей

При всей сложности для изучающих полисинтетические языки удивительно эффективны: они позволяют выразить очень детализированные смыслы в пределах одной словоформы.

Лариса Микаллеф отмечает: подобные грамматические структуры встречаются не только у индейцев Северной Америки. Близкие типы известны у ряда палеоазиатских народов и в чукотско-камчатской языковой семье в Сибири. Это добавляет еще одно звено в цепочку параллелей между древними популяциями Азии и Америки, показывая, насколько глубоко в прошлом уходят общие лингвистические черты человечества.

Отдельного внимания заслуживает и сюжет о возможной связи индейских языков с так называемой алтайской семьей.

«Алтайскую семью в научной традиции описывают как включающую тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские языки, иногда даже корейский и японский, хотя в современном лингвистическом атласе эти языки не входят в какую-либо языковую семью, — продолжает Лариса Микаллеф. — Подавляющее большинство лингвистов не признает прямого родства североамериканских индейских языков с алтайскими: строгие сравнительные методы этого не подтверждают. Иными словами, говорить о «вписывании» индейских языков в алтайскую семью сегодня нельзя — гипотеза остается спорной и научно не доказанной».

Обряды и ритуалы коренных народов Северной Америки

Культурные параллели столь же непросты. В обрядах и ритуалах коренных народов Северной Америки трудно найти надежные и прямые соответствия с алтайскими традициями.

Индейские практики очень разнообразны, глубоко связаны с природой, духами предков, сезонными циклами и обрядами охоты. У алтайских народов, напротив, в центре часто стоят шаманские комплексы, культ предков и специфические верования своего круга.

«Похожие мотивы, если и встречаются, обычно объясняются общими архаичными слоями культуры, которые могли складываться независимо в разных регионах, а не прямым «родством» обрядов, — рассуждает Лариса Микаллеф.

Лошади и мифы о «кривых ногах»

Нельзя обойти и антропологические представления о внешности. В целом индейцев относят к американоидной ветви человечества, но внутри нее наблюдается значительная вариативность.

Рост у разных народов варьирует от среднего до несколько ниже среднего по мировым меркам и зависит от региона, образа жизни и питания. Цвет кожи — от светло-желтого до темно-коричневого, что отражает и наследственность, и климатические адаптации, рассказывает Лариса Микаллеф:

«Расхожие обобщения о «кривых ногах» не подтверждаются антропологическими данными и относятся скорее к стереотипам. Напротив, такие типичные черты как густые прямые волосы, высокие скулы, темные глаза, нередко выраженный нос и широкий рот, формировались под влиянием истории, генетики и экологии. На внешний облик в разных регионах влияли и контакты с другими этническими группами, следовательно, степень смешения повсюду различна».

Наконец, важный исторический нюанс — верховая езда. Ее действительно массово освоили после появления на континенте лошадей, завезенных европейцами в XV-XVI веках. До этого лошадей в Америке не было, а потому не было и соответствующей традиции. Но когда животные появились, многие племена овладели коневодством стремительно, а в некоторых регионах довели искусство верховой езды до высочайшего уровня. Этот образ хорошо знаком по хроникам и культурной памяти Великих равнин.

Подытоживая сказанное, Лариса Микаллеф говорит: по происхождению индейцы связаны с сибирскими популяциями верхнего палеолита, по языкам и культуре — сотни уникальных систем, сложившихся в разные эпохи и в разных ландшафтах.