Раскрыт секрет невероятной силы крошечных птиц

Ученые раскрыли секрет невероятной силы пушистых дятлов — самых маленьких представителей своего семейства в Северной Америке. Оказалось, что эти крошечные птицы превращают всё свое тело в живой молоток, синхронизируя работу мышц с дыханием, чтобы с силой, в 30 раз превышающей их вес, долбить кору деревьев.

© Московский Комсомолец

Крошечные пушистые дятлы, обитающие в лесах Северной Америки, демонстрируют удивительный биомеханический феномен: они способны с силой, в 20–30 раз превышающей их собственный вес, долбить кору деревьев, превращая свое тело в живой молоток. Исследование раскрыло сложную координацию мышц и дыхания, которая позволяет этим птицам совершать такие экстремальные усилия без вреда для себя. Американские ученые провели эксперименты с восемью особями, используя высокоскоростную съемку, электромиографию и измерение дыхательных параметров, чтобы понять механизм их уникальной способности.

Оказалось, что при долблении дерева пушистые дятлы задействуют практически все группы мышц. Сгибатели бедра и передние мышцы шеи создают импульс для движения вперед, в то время как мышцы задней части шеи и основания черепа напрягаются в момент удара, стабилизируя голову подобно тому, как человек напрягает запястье при работе с молотком.

Мышцы брюшного пресса и хвостика помогают сохранять равновесие, создавая согласованную работу всего тела. Но самым неожиданным открытием стала роль дыхания: птицы синхронизируют каждый удар с мощным выдохом, напоминающим выдохи и крики, что издают теннисисты при ударе по мячу. Эта техника не только стабилизирует корпус, но и усиливает воздействие на дерево.

Исследователи также обнаружили, что между быстрыми ударами, до 13 раз в секунду, дятлы делают «мини-вдохи», координируя дыхательный цикл с ритмом долбления. Эта особенность сближает их поведение с пением певчих птиц, которые используют аналогичные техники для сложных вокальных партий.

Как отмечает нейробиолог Дэниел Тобиански, такое сходство заставляет пересмотреть представления о природе долбления — «это не просто механическое действие, а сложная форма коммуникации, близкая к акустическим сигналам».

Эколог Мэтью Фуксджагер подчеркивает, что впечатляет не только скорость движений, но и исключительная координация всех систем организма. Дятлы демонстрируют биомеханическую специализацию, позволяющую им преобразовывать энергию мышц и дыхания в эффективную ударную силу. Интересно, что зимой эти птицы чаще проявляют такое поведение, поскольку в холодные месяцы они активнее ищут пищу под корой деревьев.