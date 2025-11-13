«Енисейск-15»: как призрачный город стал памятником капитуляции СССР

Глухая сибирская тайга в 300 км от Красноярска. Здесь стоят гигантские железобетонные руины — призрачный город Енисейск-15. Когда-то здесь кипела жизнь, а мощнейшая радиолокационная станция создавала «щит» страны от ядерного удара. Сегодня это — мрачный памятник дипломатической капитуляции СССР.

Щит стоимостью в 335 миллионов рублей

В 1983 году в глухой тайге началось грандиозное строительство. Секретный город Енисейск-15 возводился вокруг радиолокационной станции «Дарьял-У» — ключевого элемента системы предупреждения о ракетном нападении.

Характеристики монстра: дальность действия — 6000 км, контроль всего северо-восточного направления, мощность луча, способная «ослепить» электронику ракет.

На объект потратили 335 млн советских рублей — фантастические по тем временам деньги. К 1987 году станция была практически готова к работе.

К чему придрались американцы

Американская разведка обнаружила стройку еще в 1983-м, но ждала удобного момента. В 1987 году США выдвинули официальные претензии: мол, СССР нарушает Договор по ПРО 1972 года, размещая станцию не на границе.

В соответствии с этим договором, станции такого рода можно было располагать лишь вдоль границ национальной территории. Но вдоль границ региона, который «прикрывал» Енисейск-15, была вечная мерзлота, что сильно затруднило бы строительство и сделало его еще дороже. Поэтому и было принято решение возводить «Дарьял-У» в 3000 километрах от морской границы.

Таким образом, формально наши оппоненты были правы. Однако, в то же самое время, США развернули свои РЛС в Гренландии и в Великобритании, то есть, на чужих территориях, что еще более противоречило Договору от 1972 года.

Щедрый жест Горбачева

Сначала СССР завил, что станция в Енисейске-15 имеет не военное, а научное назначение и предназначена для наблюдения за космосом. Эту версию, по воспоминаниям генералов Генерального штаба М. Ненашева и Ю. Вотинцева придумали для того, чтобы усыпить бдительность «вероятного противника», и она сработала.

В 1987 году группе американских специалистов было разрешено посетить станцию с инспекцией. После осмотра станции, длившегося почти 4 часа, для палаты представителей Конгресса США был подготовлен отчет, в котором было сказано: «На основании того, что мы видели своими глазами, мы считаем, что вероятность использования Красноярской станции в качестве РЛС ПРО крайне низка. Отсутствие защиты, независимых источников энергоснабжения и неподходящая частота — все это говорит против использования ее в таких целях. Мы считаем, что в данный момент станция не нарушает Договор по ПРО». В докладе был также отмечен «впечатляющий уровень открытости».

Тем не менее уже в 1989 году тогдашний министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе на встрече с госсекретарем США Бейкером заявил о готовности ликвидировать РЛС в Енисейске-15. При этом Эдуард Амвросиевич практически покаялся за то, что этим строительством было нарушено соглашение по ПРО, да еще и сообщил странный факт: грандиозное строительство в Красноярском крае было начато без ведома правительства СССР и теперь с виновными предстоит «разобраться». Как не вспомнить бессмертный рефрен из речи Милюкова 1916 года – «Глупость или предательство?».

Вслед за этим тогдашний лидер страны Горбачев попытался предложить американской стороне и в самом деле использовать комплекс в Енисейске-15 для космических исследований. Предложение было высокомерно отвергнуто.

В итоге в 1990 году правительство СССР безо всяких условий, без малейшей попытки выторговать какие-либо уступки у американской стороны, приняло решение о ликвидации станции.

Этот щедрый жест обернулся для нашей страны колоссальным унижением, и никаких благих последствий для нас не имел. В 2002 году Соединенные Штаты Америки вышли из договора по ПРО в одностороннем порядке.