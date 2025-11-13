Какой остров называют самой большой братской могилой в мире

Весной 2020 года мировые СМИ облетели тревожные кадры: работники в средствах защиты хоронят в братской могиле десятки гробов. Это не было сценой из апокалиптического фильма — съемка велась на острове Харт, муниципальном кладбище Нью-Йорка, где традиционно хоронят невостребованные тела. Пандемия COVID-19 лишь обнажила давно существующую практику, сделав ее сенсацией для всего мира.

© Unsplash

Остров изгнанников

Остров Харт, расположенный в проливе Ист-Ривер недалеко от Бронкса, на протяжении всей своей истории служил местом изоляции. Он был приобретен городским муниципалитетом в 1868 году. Во время Гражданской войны здесь тренировались полки армии Севера, а затем содержались военнопленные-конфедераты.

Позже в разное время на острове располагались карантинная станция для больных желтой лихорадкой, туберкулезный санаторий, психиатрическая лечебница и исправительный приют для несовершеннолетних. А в годы Второй мировой войны здесь размещался лагерь для военнопленных и зенитная батарея.

Таким образом на протяжении многих лет остров был местом отчуждения. Неудивительно, что с конца XIX века Харт стал официальным кладбищем для бедных, бездомных, неопознанных и невостребованных усопших.

Скудельница по-американски

Надо отметить, что подобные кладбища, известные на Руси, например, как «скудельницы», существуют во многих мегаполисах для решения социальных и санитарных проблем. На Харте хоронят тех, чьи тела не забрали родственники в течение установленного срока (до пандемии — 30 дней).

Захоронения производятся в братских могилах. Каждый гроб маркируется несмываемой краской с указанием имени покойного или пометкой «неизвестный», а также индивидуальным номером, позволяющим в теории идентифицировать место погребения. По оценкам историков, за полтора века на острове было похоронено не менее миллиона человек, что делает это место крупнейшей братской могилой в Соединенных Штатах.

Пандемия как катализатор изменений

Кадры, снятые с квадрокоптера в разгар пандемии, шокировали общественность, однако сама практика не была новой. Изменился лишь масштаб: если до COVID-19 массовые захоронения проводились примерно раз в неделю для 25 человек, то в 2021 году такое же количество тел стало поступать ежедневно из-за переполненности городских моргов.

Пандемия внесла и другие коррективы. Так срок хранения тел в моргах был сокращен с 30 до 6-15 дней. К работам же по захоронению привлекли муниципальных служащих, тогда как ранее погребением традиционно занимались заключенные. Это решение было принято под давлением общественности, критиковавшей использование низкооплачиваемого труда заключенных и риски нарушения санитарных норм в тюрьмах.

Сегодня доступ на остров Харт строго ограничен. Посещение возможно лишь по специальному разрешению властей, в основном для церковных групп не чаще раза в месяц. Несмотря на это (а, может, отчасти и благодаря этому), остров стал местом притяжения для любителей острых ощущений. Местные подростки иногда нелегально доплывают до острова, рассматривая такие вылазки в качестве своеобразного «обряда инициации».