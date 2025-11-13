Почему последний император Китая слал Сталину из плена письма

Пу И, последний император Китая, в 1945 году оказался перед «разбитым корытом». Его «империя», поддерживаемая японцами, рухнула, а сам он попал в плен к советским солдатам. Но Пу И не опустил руки, а начал активную борьбу за жизнь уже в советском лагере.

Последний император

Пу И взошел на трон в двухлетнем возрасте, но в 1924 году был низложен и изгнан из дворца. Желая вернуть власть он доверился Токио, и японцы в 1934 году сделали его императором марионеточного государства Маньчжоу-го. Однако в августе 1945 года, после вступления СССР в войну с Японией, Пу И был арестован красноармейцами и этапирован в СССР, где содержался в лагере под Хабаровском.

По свидетельствам современников, когда самолет с экс-императором приземлился на советской территории, Пу И поцеловал землю. Этот жест был не проявлением симпатии к социализму, а знаком огромного облегчения. Как отмечает историк Виктор Усов, Пу И панически боялся, что его выдадут коммунистическому правительству Китая, где его ждал неминуемый суд и вероятный расстрел как коллаборациониста и военного преступника.

Курс на «советизацию»

Осознав, что его жизнь зависит от решения Москвы, Пу И разработал четкий план: сделать все возможное, чтобы остаться в СССР. Он надеялся, что со временем ему удастся перебраться в Англию или США, куда он успел вывезти значительные средства.

В рамках этой стратегии он начал активную «идеологическую работу». Пу И направил Сталину несколько писем, в которых благодарил за жизнь, «дарованную Советским Союзом», и клялся в желании «не покладая рук» изучать теорию и работать на благо социализм. Его рвение дошло до того, что он организовал в лагере кружок по изучению марксизма-ленинизма и даже подал заявление о вступлении в ВКП(б). Правда, его отклонили.

Возвращение на родину

Несмотря на все его старания, в 1950 году советское руководство приняло решение передать Пу И китайским властям. По словам юриста Александра Звягинцева, узнав об этом, экс-император даже пытался покончить с собой. Впрочем, все его опасения оказались напрасными. Китайский суд приговорил бывшего императора не к расстрелу, а к перевоспитанию в тюрьме. Вероятно, это было одно из условий советской стороны, на которых она согласилась передать пленника. Уже через 9 лет, в 1959 году, его амнистировали за примерное поведение.

Последние годы жизни Пу И провел в Пекине, работая садовником в ботаническом саду, а затем архивариусом. Парадоксальным образом его жизнь завершилась на государственной службе: в 1964 году он стал депутатом Политического консультативного совета КНР. Скончался Пу И в 1967 году от рака, и его похоронами занимался комитет Коммунистической партии Китая. Возможно, почти десятилетие жизни на свободе ему подарили как раз те самые письма, которые он писал Сталину из тюрьмы.