Какие праздники отмечают в России и мире 14 ноября

14 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День расслабленности и беззаботности, День маринованных огурцов и День общения с духом вечера.

День расслабленности и беззаботности

В День расслабленности и беззаботности любой человек может позволить себе абстрагироваться от рабочих вопросов и других дел и немного передохнуть. Психологи рекомендуют в этот праздник не игнорировать такую важную потребность, как отдых, и постараться выделить для себя хотя бы несколько часов.

День маринованных огурцов

День маринованных огурцов учредила Национальная ассоциация консервированных продуктов США в 1949 году. История этой закуски началась много веков назад, когда люди научились сохранять овощи при помощи консервации. При этом рецепт изготовления маринованных огурцов в разных странах может отличаться. В России эта закуска стала особенно популярной в XIX веке.

День общения с духом вечера

Также 14 ноября отмечается День общения с духом вечера. Считается, что в сумеречное время граница между реальностью и воображением становится тоньше, поэтому создается особая атмосфера для размышлений, медитаций и эзотерических практик. В разных культурах принято считать, что именно вечером в наш мир приходят различные духи.