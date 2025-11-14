За что полковника КГБ приговорили к смертной казни

40 лет назад суд в СССР заочно приговорил к расстрелу за измену Родине бывшего офицера КГБ Олега Гордиевского. Он сдавал своих коллег иностранным спецслужбам, сообщал британцам о секретных операциях советской разведки и передавал Москве дезинформацию, подготовленную в Лондоне. Добраться до сбежавшего на Запад предателя карающий меч советского правосудия не смог, но справедливость всё же восторжествовала. По словам экспертов, последние годы изменник провёл в полном одиночестве.

Путь к предательству

Олег Гордиевский родился 10 октября 1938 года в Москве в семье офицера НКВД. В школьные годы он увлёкся изучением немецкого языка и благодаря этому поступил в МГИМО. Его старший брат был сотрудником советской нелегальной разведки. Согласно некоторым источникам, благодаря семейным связям Гордиевский ещё в студенческие годы стал сотрудничать с КГБ — в частности, выполнял разведывательные поручения во время институтской практики в Восточном Берлине.

«Как писал о себе сам Гордиевский, антисоветские взгляды у него появились под влиянием антисталинской речи Никиты Хрущёва на ХХ съезде КПСС, однако вряд ли это было его реальным мотивом и, скорее, является попыткой оправдать себя. Гордиевский стремился к красивой жизни и был готов обеспечить её себе любой ценой — пытаясь прорваться в номенклатуру, а потом — пойдя на предательство», — рассказал в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

В 1962 году Гордиевский окончил МГИМО и вскоре начал службу в советской внешней разведке. По словам самого предателя, в КГБ он устроился ради возможности жить за границей.

Первое назначение Гордиевский получил в Данию, где работал под прикрытием сотрудника консульского отдела посольства. В своих мемуарах изменник утверждал, что помогал советским разведчикам-нелегалам. Во время пражских событий 1968 года Гордиевский, по его словам, окончательно разочаровался в СССР и искал контакты с иностранными спецслужбами. Впрочем, эксперты ставят под сомнение рассказы предателя.

Существует версия, что контакт с западными структурами он мог установить ещё в студенческие годы во время самовольного посещения западной зоны оккупации в Германии. Согласно другой версии, Гордиевский во время поездки в Швецию отправился в бордель и очутился в руках местной полиции, а та передала его натовским контрразведчикам. Некоторые исследователи считают, что западные спецслужбы вышли на него через приятеля-иностранца.

После первой зарубежной командировки Гордиевский два года работал в центральном аппарате КГБ в Москве. Затем он снова отправился в Копенгаген, где вскоре получил повышение. Сначала его назначили заместителем резидента, а позже — руководителем резидентуры.

В поведении Гордиевского уже в то время можно было заметить странности. Он заводил романы на стороне, что, по словам экспертов, делало его заведомо уязвимым для вербовки. А однажды Гордиевский, стремясь выглядеть моложе, покрасил волосы в рыжий цвет, чем шокировал консервативных коллег. Но всем этим необычным для советского разведчика поступкам тогда не придали особого значения.

После Копенгагена Гордиевский получил назначение в англо-скандинавский отдел в центральном аппарате разведки в Москве. В то время британские власти стали отказывать в выдаче виз советским гражданам, которых считали сотрудниками КГБ. Таким образом они расчищали дорогу для Гордиевского, и эта тактика сработала. В 1982 году предатель получил назначение в службу безопасности резидентуры КГБ в Лондоне под дипломатическим прикрытием. Два года спустя британцы объявили советского резидента персоной нон грата, из-за чего в резидентуре произошли кадровые подвижки — Гордиевский стал заместителем её руководителя.

Годами Гордиевский снабжал британские спецслужбы сверхсекретной информацией. Он передавал в MI6 содержание закрытых документов, адреса явочных квартир советской разведки, данные о деятельности Вооружённых сил СССР и информацию о своих коллегах по КГБ, а также об их агентах.

В частности, Гордиевский сдал MI6 английского контрразведчика, пытавшегося установить контакт с советским посольством, и того приговорили к 23 годам лишения свободы. По некоторым данным, на совести Гордиевского и слив информации о выдающемся советском разведчике, будущем Герое России Алексее Козлове, который потом два года провёл под пытками в тюрьме в ЮАР. Жертвами предателя стали и другие сотрудники советских спецслужб.

Через двойного агента Лондон передавал СССР нужную себе информацию. Когда на переговоры в Великобританию прибыл член Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачёв, Гордиевский заранее получил от британцев данные об их возможной реакции на те или иные советские инициативы. Предатель изложил планы Лондона в своих справках. Благодаря реальности «прогнозов» он добивался благосклонности начальства. В итоге в начале 1985 года Гордиевский был назначен исполняющим обязанности главы резидентуры в Великобритании, а несколько месяцев спустя — резидентом.

Бегство в багажнике

Полученными от Гордиевского данными британцы щедро делились с ЦРУ. Как отмечали представители американской разведки, «информация Гордиевского стала прозрением для президента Рейгана» в контексте раскрытия особенностей работы советского руководства.

Однако то, что американцы знали о Гордиевском, судя по всему, сыграло с ним злую шутку. В середине 1980-х с КГБ начал сотрудничать Олдрич Хейзен Эймс, который отвечал за противодействие спецслужбам СССР в ЦРУ. Согласно ряду источников, именно от него Москва получила данные об измене Гордиевского.

Под предлогом кадровых консультаций резидента вызвали в Москву. Согласно мемуарам предателя, в ходе неофициального расследования его деятельности убедительных доказательств измены не нашли. Однако подозрительного сотрудника решили не выпускать из страны, предложив ему должность в Союзе. Гордиевский решил, что рано или поздно о его предательстве станет известно, и поэтому решил бежать.

Следуя инструкциям, полученным от британцев, Гордиевский вышел в оговорённое место с цветным полиэтиленовым пакетом. Это был знак для кураторов, что предатель собирается покинуть СССР.

Во время традиционной пробежки Гордиевский исчез. Он просто не вернулся домой. У него был заранее куплен билет до Ленинграда. Оттуда, меняя автобусы, он добрался до окрестностей Выборга. Он притворился, что ему стало плохо, и попросил высадить его по дороге. Сотрудники английского посольства подобрали перебежчика и в багажнике переправили через границу Финляндии.

Из Финляндии его самолётом переправили в Лондон. О его судьбе в СССР ничего не знали несколько недель, пока власти Великобритании не объявили о предоставлении предателю политического убежища. Сразу после этого британцы объявили персонами нон грата 31 представителя СССР. В ответ Москва выслала 25 английских дипломатов.

«Предательство Гордиевского нанесло огромный урон Советскому Союзу. В течение продолжительного времени Гордиевский передавал сведения о работе резидентуры, раскрывал источники и агентов, что позволило западным службам получить много важной информации о советских разведывательных операциях. Это значительно снизило эффективность работы советской разведки», — отметил Александр Макушин.

14 ноября 1985 года суд в СССР заочно приговорил Гордиевского к расстрелу за измену Родине. Предателя лишили звания полковника. У него должны были также конфисковать всё имущество. Однако его жена Лейла Алиева убедила суд, что ничего не знала о действиях Гордиевского. Поэтому имущество перебежчика оставили ей и детям. В 1991 году семья переехала в Великобританию. Там жена официально развелась с Гордиевским, отсудив у него значительную часть полученных от британского правительства средств.

Предатель занялся писательским трудом. В своих книгах он ругал СССР и пытался объяснить свои действия идеологическими мотивами.

«Каждый предатель стремится оправдать своё преступление как с моральной, так и с юридической точки зрения. Он придумывает для себя смягчающие обстоятельства или мотивы. Но ему никуда не деться от фактических последствий преступления — арестов людей и снижения обороноспособности государства, которому он давал присягу», — отметил в разговоре с RT эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов.

Гордиевский получил ряд наград от правительства Великобритании. Он встречался со многими западными политическими деятелями. Однако со временем интерес к его персоне угас. Гордиевский жил позабытый всеми в полном одиночестве. Он умер 21 марта 2025 года в Суррейе.

По словам экспертов, ущерб, нанесённый Гордиевским национальным интересам Советского Союза, был очень велик.