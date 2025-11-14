На Ладожском озере появились птицы, которые умеют лаять как собаки

На Ладожском озере в Ленобласти появились редкие гости — чернозобые гагары, и они удивляют местных жителей и ученых своим необычным поведением. Появление гагар на Ладожском — отличная новость для любителей природы и орнитологов. Обилие мелкой рыбы сделало озеро настоящим раем для этих птиц, ведь там достаточно питания для мигрирующих гагар.

Обычно эти птицы предпочитают уединенные лесные водоемы и появляются тут лишь во время весенних или осенних миграций. Сейчас, осенью, гагары заняты поиском пищи и наводят шороху лишь своими необычными звуками.

Биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре» отметил, что сейчас эти птицы живут на озере в связи с обилием рыбы — вот где у них куча дел. На Ладожском они ведут себя тихо, ищут пропитание, но их главная особенность — голос, передает Мойка78.

Чернозобые гагары известны своим богатым голосовым «репертуаром». В полете они кричат «га-га-га», а на воде — поют мелодичное «ку-ку-йи». Весной их голос может напоминать лай или вой собак, карканье ворон, кукование кукушек и даже имитацию человеческой речи. Да-да, некоторые из них способны даже подражать нашим словам!