Как генерал Лебедь нарушил приказ и спас Приднестровье

В череде вооруженных конфликтов, вспыхнувших на постсоветском пространстве после распада СССР, Приднестровский кризис 1992 года занимает особое место. Его кульминацией стало решительное и нестандартное действие командующего 14-й российской армии генерала Александра Лебедя, которое, вопреки директивам из Москвы, кардинально изменило расстановку сил и заставило стороны сесть за стол переговоров.

Языковой вопрос и угроза унификации

Предпосылки для противостояния возникли еще в конце 1980-х годов. В Молдавской ССР набирали популярность идеи о румыно-молдавской идентичности и возможном объединении с Румынией. Эти настроения, доминировавшие среди части политической элиты, вызвали резкое неприятие у русскоязычного населения, составлявшего значительную часть жителей левого берега Днестра.

Кризис был спровоцирован принятием закона, де-факто делавшего молдавский язык единственным государственным. Ответом стало движение за автономию, которое привело к референдуму и провозглашению 2 сентября 1990 года Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики в составе СССР. После распада Союза все это стало причиной острого противостояния между непризнанной республикой и Республикой Молдова, которое к весне 1992 года переросло в полномасштабные боевые действия.

Роль 14-й армии

Ключевым фактором в конфликте стала дислоцированная в регионе 14-я гвардейская общевойсковая армия, остававшаяся под российской юрисдикцией. Ее статус и лояльность личного состава были неясны, а командующий генерал Юрий Неткачев, по мнению многих офицеров, занимал пассивную позицию. Внутриармейский кризис достиг пика, когда офицеры отказались подчиняться Неткачеву, обвинив его в работе на Кишинев.

Переломным моментом стало прибытие 23 июня 1992 года генерала Александра Лебедя, направленного Министерством обороны России с инспекционной миссией. Уже 27 июня он был официально назначен командующим 14-й армией. Лебедь немедленно взял ситуацию под контроль: наладил противовоздушную оборону, усилил охрану ключевых объектов, включая Молдавскую ГРЭС, и переместил армейские боеприпасы в безопасные места.

Арт-удар как инструмент принуждения к миру

Несмотря на эти меры, молдавская сторона продолжала подготовку к штурму Тирасполя. Лебедь и его штаб пришли к выводу, что для деэскалации необходима демонстрация силы — акция, которая бы показала бесперспективность дальнейших боевых действий.

В ночь со 2 на 3 июля 1992 года по приказу Лебедя был нанесен массированный артиллерийский удар. Важно подчеркнуть его тактическую специфику. Удар был нанесен не по живой силе, а по инфраструктуре (базы отдыха, склады, командные пункты) в 50 метрах от расположения молдавских частей. В залпе участвовали восемь артиллерийских дивизионов и шесть минометных батарей.

Мощность и точность удара деморализовали противника, вызвав массовое дезертирство. Те, кто не разбежался, как оказалось, просто испугались выходить на открытое пространств. Они согласились покинуть место, только если за ними приедут бригады «Скорой помощи», по которым стрелять нельзя. Пока набрали нужное количество машин, храбрые до этого молдаване двое суток отсиживались в укрытиях. А кое-кому даже пришлось «сушить портки».

Интересно, что все это было совершено вопреки прямому приказу министра обороны России Павла Грачева «не открывать огонь», который придерживался нейтралитета. Хотя назвать действия Лебедя грубым нарушением, наверное, нельзя, ведь удар наносился не по самим военным, а по их инфраструктуре.

Принуждение к миру

Действия генерала Лебедя в Приднестровье являются классическим примером военной стратегии, известной как «принуждение к миру» — отправка четкого и недвусмысленного сигнала о намерениях.

Надо понимать, что Лебедь не ставил целью уничтожение армии Молдовы. Его задачей было показать, что любая попытка наступления будет остановлена сокрушительным ответным ударом. Это сделало продолжение войны бессмысленным.

Решение же Лебедя нарушить приказ министра отражает типичную для кризисных ситуаций дилемму: полевой командир, обладающий полной информацией, часто лучше оценивает тактические реалии, чем удаленное политическое руководство.

Инцидент доказал, что точечное и демонстративное применение военной силы может быть более эффективным инструментом деэскалации, чем затяжные боевые действия или пассивное наблюдение.

В результате этой демонстрации силы уже 4 июля молдавская сторона запросила перемирие, что открыло путь к переговорам и вводу официального миротворческого контингента. Таким образом, «арт-удар» Лебедя стал не актом эскалации, а ключевой операцией по принуждению к миру, которая спасла тысячи жизней и заморозила конфликт на десятилетия вперед.