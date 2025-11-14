Как два смельчака совершили первый успешный авиапобег из немецкого плена

Этот дерзкий угон самолета из-под носа у врага вошёл в историю как первый в Великой Отечественной войне успешный авиапобег из немецкого плена. Однако для двух смельчаков, Николая Лошакова и Ивана Денисюка, война закончилась не в день их триумфального приземления, а в застенках собственной контрразведки.

Роковой 121-й вылет

Молодой летчик-истребитель Николай Лошаков попал в плен в конце мая 1943 года. Согласно «Книге Памяти Республики Коми», к тому моменту он провел в боях всего четыре месяца, но уже успел проявить себя: на его счету были два сбитых лично и один в группе самолет противника.

Его роковой вылет стал 121-м по счету. Над вражеской территорией мотор его «Яка» начал сдавать. Получив приказ вернуться, Лошаков уже лег на обратный курс, когда был атакован. Он сумел подбить «Мессершмитт», но два «Фокке-Вульфа» взяли его в клещи. Получив тяжелые ранения, летчик чудом сумел дотянуть на горящем истребителе до своей территории и выпрыгнуть с парашютом. Но судьба сыграла с ним злую шутку: ветром его отнесло прямиком к немецким окопам. Приземлившись без сознания, он был захвачен в плен.

Игра в добровольца

20-летний возраст Лошакова сыграл ему на руку — немцы поверили, что это был его первый боевой вылет. Его отправили в Ригу, пытаясь завербовать в эскадрилью, формируемую из предателей. Там он встретил знакомого штурмана, майора Банщикова, который тайно предупредил его: любой ценой нужно сорвать планы врага по созданию этого подразделения.

Лошаков принял предложение служить в эскадрилье РОА, где ему пообещали в перспективе предоставить возможность сесть за штурвал истребителя. Пока же пленный работал в хозобслуге запасного аэродрома псковского города Остров (42 км южнее Пскова). Вскоре нашелся и товарищ, с которым летчик решился обсудить план будущего побега к своим – пленный пехотинец Иван Денисюк, который на аэродроме заправлял самолеты. Денисюк, в отличие от Лошакова, имел доступ к немецкой авиатехнике. Он по просьбе товарища зарисовывал расположение и детали приборов вражеских самолетов, стащил для Лошакова куртку и пилотку немецкого летчика.

Побег

В августе, после 2,5 месяцев плена, Лошаков вместе с Денисюком бежали, угнав самолет «Шторх» («Аист» в переводе с немецкого). Он в тот день только что приземлился на островской аэродром, летчик, комендант аэродрома Алоиз Мойзиш, ушел отдыхать. Денисюк тотчас же залил полный бак горючего, переодевшийся в немецкую форму Лошаков проник в кабину, завел мотор, дождался товарища, и легкомоторный «Аист» взмыл в небо. Немцы обстреливали «Шторх». Лошакова вновь ранило. Но побег удался – трофейный самолет успешно приземлился на колхозном поле деревни Бритино (Маловишерский район Новогородской области).

Трое деревенских ребятишек побежали докладывать председателю колхоза о странном самолете, летчики которого, одетые в немецкую форму, после приземления обнимались, плясали и разговаривали по-русски.

Свой «плен»

В тот же день Лошаков и Денисюк были арестованы и допрошены СМЕРШем. Газета Республики Коми «Красное знамя Севера», описывая подвиг Николая Лошакова, сообщала, что с момента приземления война для этих отважных беглецов закончилась – Лошакова военный трибунал приговорил к 20 годам заключения, Денисюка – к трем. Лошакова упрекнули в том, что не застрелился, а пошел в услужение к немцам (поскольку юноша сохранил в плену партбилет, срок в итоге уменьшили до 3 лет).

В воркутинском лагере Николай Лошаков отсидел полтора года, до августа 1945 года. Полной реабилитации удалось добиться только в 1959 году. Лошаков остался в Воркуте. После окончания горного техникума работал на угольных шахтах, а прежде – в авиаотряде «Воркутауголь». Был награжден знаками «Шахтерская слава» двух степеней. Умер ветеран в 1984 году.

… Герой Советского Союза Михаил Девятаев, который с группой товарищей в 1945 году на «Хейнкеле» сбежал из немецкого концлагеря в Германии, более известен. Беглецов потом также долгое время проверяли в СМЕРШе, но не судили. Звезду Героя Девятаеву вручили только через 12 лет после войны, но не за боевые подвиги, а за достижения в отечественном ракетостроении.