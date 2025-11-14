«Невидимый противник»: почему погибла атомная советская подводная лодка К-219

Осенью 1986 года в серых водах Атлантики разыгралась одна из самых загадочных драм холодной войны. После взрыва баллистической ракеты советская атомная подлодка К-219 трое суток боролась за жизнь, но в итоге ушла на пятикилометровую глубину. Ее гибель до сих пор окутана тайнами и слухами — от технических неполадок до столкновения с «невидимым противником».

© Соцсети

Корабль, не готовый к бою

К своему последнему походу К-219 подошла далеко не в идеальной форме. Спущенная на воду в 1972 году, она уже успела пройти и модернизацию, и капитальный ремонт. Аварии, в том числе с человеческими жертвами, преследовали её, особенно во время ракетных стрельб. Показательно, что одна из шахт была наглухо заварена — корабль буквально залатывали перед выходом в океан.

Роковая кадровая чехарда

Перед роковым походом команду основательно «перетряхнули». Для 12 из 32 офицеров это было первое плавание на К-219. Новичками оказались старпом, командиры ключевых боевых частей и другие ответственные специалисты. Такая «ротация» неизбежно ударила по слаженности экипажа, превратившегося в сборную солянку.

Роковой цепь событий запустилась почти сразу после выхода из базы Гаджиево. В ракетной шахте №6 обнаружили течь. Однако командир ракетной боевой части, опасаясь гнева начальства, не просто скрыл аварию, а отключил сигнализацию. Эта роковая ошибка стала первой точкой в счетчике, ведущем к катастрофе.

Взрыв ракеты

3 октября при выполнении маневра ракетная шахта полностью разгерметизировалась и стала наполняться водой. Была предпринята попытка на небольшой глубине провести пуск ракеты и избежать возможного взрыва. Однако, для этого не хватило нескольких минут. При взрыве погибли три человека, а на лодке стал распространяться пожар. Спустя несколько часов возникла необходимость во избежании катастрофы заглушить атомный реактор. Матрос Сергей Преминин ценой своей жизни сумел предотвратить катастрофу, но погиб, не успев покинуть аварийный отсек. Посмертно он был награжден орденом Красной Звезды, а в 1997 г. отважному моряку было присвоено звание Героя России.

Американский фактор

Существует предположение, что гибель К-219 не обошлось без действий ВМС США. Имеются предположения о том, что разрыв троса при попытке буксировки лодки произошел не случайно и даже о том, что решающую роль в потоплении К-219 сыграла американская подводная лодка.

Естественно, что некоторые маневры американской субмарины "Августа" и авиации не шли на пользу спасательным мероприятиям, осуществлявшимися подошедшими к месту аварии советскими судами, а скорее наоборот создавали только дополнительное напряжение, но прямых подтвержденных фактов участия американцев в гибели советской подводной лодки пока нет.

Гибель

6 октября в 11 ч. 03 мин. К-219 затонула на глубине около 5500 метров. Из 119 членов экипажа 4 человека погибли, а большая часть команды получила различные по тяжести отравления. Спасенный экипаж был эвакуирован на Кубу, а затем в СССР. Официально причинами гибели лодки были признаны: сокрытие аварийной ситуации, ошибки и слабая подготовка экипажа. Хотя, вероятно, это лишь часть причин, повлекших за собой катастрофу

Догадки и легенды

Высказывается мнение о том, что затопление лодки произошло в результате действий ее командира, он хотел избежать возвращения экипажа на терпящий бедствие корабль и сохранить жизни людей. Подобные предположения, мнения и догадки очень часто возникают вокруг событий, где установить точную причину произошедшего невозможно. Тогда недостаток информации восполняется легендами, которые вразумительно и не очень пытаются дать объяснение ситуации, где 100 процентной истины никто уже не сможет установить. Это субъективный фактор, характерный для очень многих подобных явлений.

Вместо заключения

Досконально и точно установить причины гибели К-219 уже невозможно. Но, как правило, гибель крупного корабля не связана с одной единственной причиной, будь то пожар, неисправность техники, конструктивные недостатки или ошибки в действиях экипажа. Отдельные моменты приводят к авариям, жертвам, но не гибели всего корабля. Катастрофы, подобные катастрофе К-219, возникают чаще в результате целого комплекса причин и стечения обстоятельств, где выделить один решающий роковой момент бывает крайне нелегко. Все это дает пищу для размышлений, версий, споров и дискуссий.