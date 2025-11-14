Почему автоматы Хуго Шмайссера и Михаила Калашникова так похожи

Имя немецкого оружейника Хуго Шмайссера окружено множеством мифов. Главный из них о том, что АК — это всего лишь копия немецкой разработки StG 44. Действительно, внешняя схожесть позволяет так думать. Впрочем, реальная же история пребывания Шмайссера в Советском Союзе развенчивает эти популярные предположения.

Вынужденная «командировка»

В 1945 году, после оккупации Тюрингии, американские войска вывезли с завода «Хенель» готовые образцы оружия, но не проявили интереса к производственным мощностям и конструкторской документации. В соответствии с союзными договоренностями о репатриации, эта инфраструктура перешла под контроль СССР.

Советская сторона отнеслась к немецким наработкам более внимательно. Вся техническая документация по вооружениям, включая чертежи StG 44, была изъята и тщательно изучена. Хуго Шмайссер, как и сотни других немецких специалистов, был интернирован в Советский Союз. Это была стандартная практика того времени, направленная на освоение передовых технологий. Для Шмайссера решение было вынужденным — в национализированной компании ему не оставалось места, а поездка в СССР давала возможность содержать семью.

Консультант, а не создатель

С октября 1946 года Шмайссер жил и работал в Ижевске. Вопреки конспирологическим теориям, его роль на «Ижмаше» была строго ограничена. Советское руководство, понимая, что немецкие специалисты рано или поздно вернутся на родину, не допускало их к секретным проектам, включая разработку нового автомата.

Шмайссер и его коллеги были заняты в области конверсии — перевода производства на мирные рельсы, а также выступали в роли консультантов для молодых советских инженеров. Однако его профессиональные качества не вызвали восторга у советских коллег. По сохранившимся архивным данным и воспоминаниям, например, конструктора Евгения Драгунова, Шмайссер не имел специального технического образования, часто уклонялся от выполнения возложенных на него заданий и в целом производил впечатление пассивного, немолодого и больного человека. Уже в 1949 году его официально признали «недееспособным» как специалиста для нужд завода.

Почему StG 44 и АК — не близнецы

Дата признания Шмайссера «недееспособным» часто совпадает в теориях заговора с активной фазой работы Михаила Калашникова над АК-46. Однако это не более чем совпадение. Документально подтверждено, что немецкие конструкторы не входили в конструкторские группы, создававшие новое стрелковое оружие для Советской Армии.

Внешнее же сходство между StG 44 и АК объясняется общими принципами компоновки, продиктованными технической логикой, а не заимствованием. Конструктивные же решения, особенно в ключевых узлах (затворная группа, устройство УСМ), кардинально различаются. Поэтому можно смело говорить, что автомат Калашникова является результатом самостоятельной эволюции советской оружейной школы и многократных испытаний.

Шмайссер провел в СССР почти шесть лет. Этот срок был связан не с его незаменимостью, а с общей несистематичностью процесса репатриации в послевоенные годы. В 1952 году ему разрешили вернуться в Германию, где он, забытый и бедный, скончался в 1953 году после операции на легких.