14 ноября: что было принято дарить близким на Осенние Кузьминки

Православные 14 ноября вспоминают святых Косму и Дамиана Азийских. В народном календаре день называют Осенними Кузьминками, или Курьими именинами.

Святых на Руси считали покровителями брака, ремесел и домашней птицы. Поэтому 14 ноября было принято дарить близким живых кур или тушки. Девушка на выданье готовила из таких кур угощение, если стол был небогатым или невкусным, то свадьбу в ближайшем будущем не ждали.

В этот день запрещено было водить ребенка в баню, считалось, что после этого он будет часто болеть. Не работали и на кузнях, чтобы не отправиться к праотцам раньше времени. В этот день не выкидывали куриные потроха, считалось, что если сейчас съесть целиком курицу, то весь год будет на столе еда. Нельзя было смотреть в глаза тем, кому даешь милостыню или кладешь еду в тарелку.

Также не затевали стирку, верили, что она может обернуться сплетнями или кознями завистников.

Если 14 ноября морозно, то через неделю вернется тепло. И, напротив, если тепло, то к 21 ноября придут морозы. Если не все листья на деревьях опали - зима будет лютой, а лето сухое. Если заметили птицу, которая стоит на одной ноге, - жди снегопада.