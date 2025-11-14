Мужчина обучил собаку-ябеду следить за матерью

В Бразилии кинолог Глауко Лима обучил собаку по кличке Гурия распознавать у матери с диабетом высокий уровень сахара в крови. Его историю рассказало издание Terra.

Как признался бразилец, его мать совершенно не заботилась о своем здоровье и не следила за уровнем сахара, хотя у нее диабет.

«Она не соблюдала диету, не принимала нужные лекарства и не занималась спортом, поэтому я решил научить Гурию присматривать за ней 24 часа в сутки», — отметил он.

Благодаря этому состояние матери Лимы значительно улучшилось.

Так, собаку научили улавливать характерный сладковатый запах, напоминающий ацетон или переспелые фрукты, который исходит от людей с диабетом, когда у них повышается уровень сахара в крови. Животное также распознает это состояние по слабости, головокружению и другим физическим симптомам. Кроме того, после появления в доме собаки мать Лимы стала больше двигаться, поскольку с ней необходимо гулять. Благодаря физической активности она похудела, поэтому уровень сахара в крови теперь повышается довольно редко.

«Гурии пришлось научиться просыпаться от запаха и идти к моей маме, чтобы предупредить ее, даже когда она спит. В общей сложности весь процесс дрессировки занял два года», — добавил кинолог.

По словам его матери, хотя она и считает собаку ябедой, но рядом с ней чувствует себя гораздо спокойнее.

