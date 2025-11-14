После схватки с крокодилом у женщины появился необычный страх

Жительница Намибии, потерявшая часть ноги в схватке с крокодилом, спустя полгода после нападения стала страдать от ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Об этом сообщает The Namibian.

36-летняя Мбуйо Катумби из деревни Попа, пережила нападение крокодила в апреле, но до сих пор не может отойти от шока. Она признается, что теперь предпочтет испытывать жажду, но никогда не вернется к опасному водоему. Также с тех Катумби начала бояться любых неожиданных прикосновений.

«Мне кажется, что это снова нападает крокодил», — рассказала женщина.

Женщина также не может выполнять простейшие бытовые действия без помощи детей или пожилой матери. По словам Катумби, она пропустила уже три приема у врача, потому что дорога до больницы в городе для нее финансово неподъемна. Из-за этого она не проходит реабилитацию.

Представитель министерства окружающей среды Элиас Эйно подтвердил, что вопрос о компенсации для пострадавшей уже согласован, однако выплаты задерживаются из-за бюрократических сложностей. Многодетная мать, ранее зарабатывавшая случайными подработками, теперь не может даже самостоятельно передвигаться.

