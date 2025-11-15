История с обезглавливанием Тутанхамона всплыла на фоне легенд о проклятии фараона

Прошло 100 лет с тех пор, как в Египте были обнаружены останки фараона Тутанхамона, и теперь исследователь раскрыл малоизвестные подробности об ужасных раскопках. Британский археолог Говард Картер и команда египетских экскаваторов обнаружили знаменитую гробницу в Долине царей, но им пришлось обезглавить и изуродовать мумию, чтобы извлечь ее из гроба.

Мумия была заключена в оболочку из древней смолы, оставшуюся после ритуала погребения в 1323 году до нашей эры, то есть более 3300 лет назад, пишет Daily Mail.

Хотя Картер написал серию из трех книг о находках, в своем отчете он не упомянул подробности ужасного расчленения, что, по мнению исследователей, было сделано для того, чтобы избежать разоблачения их неуважительного отношения к мумии.

"Последовавшее вскрытие было ужасающим. Тутанхамон был "обезглавлен, его руки были отделены от плеч, локтей и кистей, ноги - от бедер, коленей и лодыжек, а туловище отделено от таза по гребню подвздошной кости", - рассказывает Элеонора Добсон из Бирмингемского университета в беседе в среду.

Позже его останки были склеены, чтобы имитировать неповрежденное тело, - жуткая реконструкция, которая скрыла жестокость процесса.

Эти открытия вдохнули новую жизнь в миф о том, что проклятие, приносящее несчастье, ухудшение здоровья и смерть, будет преследовать любого, кто потревожит мумию египетского фараона, подчеркивает Daily Mail.

Легенда о проклятии фараона распространилась по всему миру после того, как ключевые члены экспедиции Картера погибли при странных обстоятельствах после того, как археологи обнаружили гробницу Тутанхамона.

Среди этих смертей был лорд Карнарвон, финансовый спонсор Картера, который умер от заражения крови, вызванного укусом насекомого. Картер продолжал оспаривать существование проклятия вплоть до своей смерти в возрасте 64 лет от лимфомы Ходжкина, одной из форм рака крови.

Столетие спустя некоторые исследователи, включая Добсон, утверждали, что Картер намеренно скрыл ужасное обезглавливание Тутанхамона, чтобы избежать общественного возмущения.

Эти утверждения получили еще большее распространение, когда исследователи в 1960-х и 1970-х годах обнаружили, что тело Тутанхамона было склеено после вскрытия, чтобы придать ему вид нетронутого тела.

Однако ученые десятилетиями спорили о том, был ли у Картера и его землекопов какой-либо другой выбор в том, как они извлекли труп Тутанхамона, учитывая ограниченные ресурсы 1920-х годов.

Несмотря на то, что Картер не упомянул подробности вскрытия Тутанхамона в своей серии книг, шокирующие фотографии расчленения были сделаны и сохранились в Институте Гриффита Оксфордского университета, так что теперь общественность может своими глазами увидеть ущерб.

В журналах Картера отмечалось, что мумия была полностью приклеена ко дну гроба, потому что 3300 лет назад древние жрецы облили фараона огромным количеством густых черных масел и смол, которые затвердели, превратившись в клей, похожий на камень.

В течение нескольких дней археологи выставляли золотой саркофаг на жаркое египетское солнце, температура которого достигала почти 150 градусов по Фаренгейту, и даже использовали лампы, пытаясь растопить черную, похожую на смолу субстанцию, покрывавшую его. Однако, когда ничего не помогло, Картер и анатомы Дуглас Дерри и Салех бей Хамди решили применить силу, чтобы извлечь фараона из гроба, нагревая обычные ножи в пламени до тех пор, пока они не раскалились докрасна и не расплавили смолу. Они использовали ножи, стамески и молотки, чтобы буквально по кусочкам извлечь мумию из гроба, сначала сняв знаменитую золотую маску Тутанхамона, а затем отрезав ему голову.

Затем команда распиливала туловище Тута пополам и отламывала руки и ноги по всем суставам, пишет Daily Mail. В конце концов, тело было расчленено более чем на дюжину отдельных частей, чтобы можно было извлечь как мумию, так и бесценный золотой гроб и драгоценности, которые были в нем спрятаны.

Годы спустя исследования тела Тутанхамона показали, что Картер и анатомы покрыли каждый фрагмент горячим парафином, чтобы защитить его от разрушения, а затем снова склеили тело смолой, чтобы его можно было выставить на всеобщее обозрение.

"Стоит пересмотреть наследие раскопок Картера не только как веху в египтологии, но и как момент этического расчета, - рассказывает Элеанор Добсон. -- Изуродованное тело Тутанхамона, замалчиваемое в официальных сообщениях, побуждает нас бросить вызов историям об археологических триумфах и взглянуть на прошлое с более критической точки зрения".

В то время как методы Картера, с помощью которых была разобрана одна из самых известных египетских фигур в истории, вызвали критику со стороны одних исследователей, другие выступили в защиту его раскопок.

В 2022 году египтолог, историк и писатель Эйдан Додсон заявил, что предпринял бы те же шаги для освобождения Тутанхамона после того, как нашел бы его гробницу.

"Я бы сделал все, что сделал Картер в тот день — он намного опередил свое время в качестве полевого археолога, и я не думаю, что кто-либо другой из ныне живущих в то время смог бы так же успешно провести расчистку", - сказал Додсон в интервью изданию American University in Cairo Press.