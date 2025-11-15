В приморском нацпарке фотоловушка впервые засняла кабана в "белых чулочках"
Впервые за всю историю мониторинга на фотоловушку приморского нацпарка "Земля леопарда" попал кабан с белыми ногами. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
"Мы можем только предполагать, с чем связан столь необычный наряд копытного", - отметили в нацпарке.
По словам специалистов, необычный окрас хищника может быть связан с индивидуальной изменчивостью, смешиванием кабанов с домашними свиньями (что мало вероятно в диком лесу) или другими причинами.
Согласно последним данным, всего на территориях "Земли леопарда" обитает около трех тысяч кабанов.
"И один из них всегда держит ноги в тепле", - добавили в учреждении.