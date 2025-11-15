Фотоловушка впервые засняла кабана в «белых чулочках»

Впервые за всю историю мониторинга на фотоловушку приморского нацпарка "Земля леопарда" попал кабан с белыми ногами. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

© Российская Газета

"Мы можем только предполагать, с чем связан столь необычный наряд копытного", - отметили в нацпарке.

По словам специалистов, необычный окрас хищника может быть связан с индивидуальной изменчивостью, смешиванием кабанов с домашними свиньями (что мало вероятно в диком лесу) или другими причинами.

Согласно последним данным, всего на территориях "Земли леопарда" обитает около трех тысяч кабанов.