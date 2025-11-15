Народные приметы на 16 ноября: что нельзя делать в этот день

Наши предки наблюдали за погодой – она могла предсказать, какой будет зима. Если утро морозное – снега будет много, звезды светят ярче обычного – жди холодов.

16 ноября ели замороженные ягоды, готовили с ними кисель, добавляли в выпечку. Хорошим делом считалось напечь блинов, встретиться большой компанией с друзьями и близкими, заняться рукоделием.

Были и такие дела, которых нужно было избегать.

Так, 16 ноября нельзя было делать комплименты, иначе можно потерять свои положительные качества.

Запрещалось жаловаться на судьбу, чтобы не усугубить проблемы.

Не стоило провоцировать семейные ссоры, чтобы не испортить отношения.

Прабабушки верили, что до полудня нельзя выходить из дома, чтобы не схлопотать чужих проблем.

А беременным в этот день запрещалось работать, иначе ребенок мог родиться беспокойным.