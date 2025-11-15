Туалеты в «хрущевках»: почему они установлены неправильно

Расположение санузла в советских «хрущевках» — прямо между входной дверью и кухней — до сих пор вызывает удивление. Эта, казалось бы, нелогичная планировка была не случайной причудой архитекторов, а продуманным решением, отражавшим вызовы своей эпохи.

От «отхожего места» к квартирному удобству

На Руси туалет, который называли «нужником» или «отхожим местом», традиционно располагали в дальнем конце двора. Даже в богатых домах, где его иногда обустраивали внутри, он находился в максимальном отдалении от жилых помещений.

Советская жилищная политика, столкнувшаяся с катастрофическим дефицитом жилья после войны, совершила настоящую санитарную революцию. Миллионы людей, переезжавших из коммуналок и бараков с уличными туалетами, впервые получали отдельные квартиры с собственными санузлами.

Логика «хрущевской» планировки

Массовое строительство «хрущевок» с 1956 года требовало максимального упрощения и удешевления.

Иначе как еще объяснить такое странное расположение санузла в «хрущевках» — между входной дверью и кухней? Это мало того, что неудобно, так еще и с эстетической точки зрения вызывает вопросы. Да и с санитарно-эпидемиологической тоже. При том, что в требованиях санпина к заведениям общепита было прописано, что готовые блюда, выносимые из кухни в зал, не должны были проноситься мимо туалета.

Но «хрущевки», массово строившиеся в Союзе с 1956 до 1973 года, были и в целом жильем далеко не самым комфортабельным. Тем не менее, проблему с дефицитом жилплощади они во многом решили. Тогда, после коммуналок и времянок, в которых туалет и вовсе был уличным, люди были рады и этому. Тем более, что возводились панельные дома довольно быстро — по плану всего за 12 дней. Впрочем, некоторые бригады ставили настоящие рекорды, сдавая «хрущевку». за неделю, а то и быстрее.

Экономика должна быть экономной Рассказывают, что в первоначальных проектах, взятых за основу западных «панелек» все было несколько по-другому. Они были шире, а санузел с коридором располагался в промежутке между двумя комнатами, будучи максимально удален от кухни. Но в СССР и в целях экономии, и из-за невозможности быстро освоить производство широких плит решили разместить санузел на площади, отрезанной от кухни. Причем, в целях экономии места его зачастую делали совмещенным.

Согласно действовавшим в стране СНиПам, дверь санузла не могла выходить на кухню или в жилую комнату. Поэтому приходилось жертвовать свободным пространством, обустраивая своеобразную «санитарную зону» — небольшой коридорчик. Те, кому довелось пожить в «хрущевках», наверняка помнят его — там, над входом в кухню, обычно располагались антресоли. Что в общем-то нарушало действующий норматив, так как потолки в прилегающем к санузлу помещении должны были быть не ниже 210 см. Но на такое нарушение шли сознательно, стараясь рационально использовать каждый метр пространства.

Кстати, сегодня многие люди, живущие в «хрущевках» положительно отзываются именно об этой рациональности. Все-таки даже небольшая площадь квартиры экономилась в угоду размеров жилых комнат. А это куда как более логично, чем небольшие гостиная, зал и спальня, но огромные коридор, кухня и санузел, чем грешат многие современные планировки…