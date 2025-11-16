Как в России скрывали массовые вспышки болезней

В 2025 году на Камчатке произошло массовое заражение людей гепатитом B и C. Вспышка произошла в краевом онкологическом диспансере, очаг в кабинете компьютерной томографии (КТ) скрывали месяцами. К настоящему времени известно об обнаружении вируса у 167 пациентов медучреждения, которые заболели после КТ. В ходе расследования инцидента министр здравоохранения региона был уволен, чрезвычайным происшествием Москве. Однако подобные вспышки — далеко не исключительное явление. Начиная со второй половины XX века в России было зафиксировано сразу несколько случаев очагового распространения опасных заболеваний, среди которых тот же гепатит, а также почти забытый полиомиелит, ВИЧ-инфекция, сибирская язва, холера и даже оспа. О том, откуда они взялись, как с ними боролись и почему от людей скрывали правду, — в материале «Ленты.ру».

Оспа в Москве

1959 год, декабрь. 53-летний художник, дважды лауреат Сталинской премии Алексей Кокорекин — автор знаменитых плакатов «За Родину!», «Смерть фашистской гадине!» и других — собирается в двухнедельную командировку в Индию. Он еще не знает, что это путешествие станет последним в его жизни. Как и полагалось, перед вылетом ему была сделана прививка от оспы, однако вакцинальной реакции у художника не возникло. До этого он прививался от оспы только в детстве и, вероятно, понадеявшись, что этого хватит, отправился в Индию.

В Индии Кокорекин принял участие в церемонии сожжения тела умершего от оспы брахмана. Там он совершил ошибку, которая стоила ему жизни. Как пишет в своей книге «Многоликий вирус» вирусолог Виктор Зуев, художник протянул руку через костер и потрогал красивую ткань.

22 декабря Кокорекин вылетел из Дели в Москву и, по данным вирусолога Зуева, почувствовал ухудшение самочувствия уже в самолете: у художника поднялась температура, он начал кашлять. На следующий день после возвращения домой он обратился к врачу. 24 декабря Кокорекину поставили диагноз «грипп». Состояние больного продолжало постепенно ухудшаться: к первоначальным симптомам добавилась лихорадка и сыпь по всему телу. 27 декабря Кокорекин был госпитализирован в инфекционное отделение Боткинской больницы с диагнозом «токсический грипп и лекарственная болезнь».

«Молодой ординатор приемного покоя больницы, узнав, откуда приехал пациент, как говорится, нимало не сомневаясь, поставила ему диагноз «натуральная оспа». Маститый профессор высмеял молодого специалиста и поставил больному диагноз «грипп». Ну конечно, грипп! А как же иначе? На дворе уже зима, в Москве началась и развивается очередная сезонная вспышка гриппа», — Виктор Зуев, вирусолог.

Сыпь по всему телу врачи списали на проявление аллергической реакции, и больной оспой художник был помещен в палату к гриппозным больным. У них стали появляться новые симптомы. Заболевать начали и сотрудники больницы — принимавшая художника сотрудница приемного отделения, консультирующий его врач-ларинголог, медсестры и даже сантехник, который просто проходил по коридору.

До постановки верного диагноза Кокорекин не дожил. Он угасал буквально на глазах и скончался в стационаре в 23 часа 29 декабря. На вскрытии патологоанатомы увидели картину, как пишет Зуев, нехарактерную ни для гриппа, ни для его осложнений. Не отрицая основного диагноза, медики высказывали самые разные предположения, из-за чего погиб художник, — под вопросом была даже чума.

31 декабря 1959 года Кокорекина кремировали, а уже в начале 1960-го академик Михаил Морозов обнаружил в биоматериале заразившегося от художника врача-ларинголога тельца Пашена — частицы вируса натуральной оспы.

К тому времени число заболевших уже достигло 19 человек. О ЧП сразу же доложили руководству страны, а Боткинскую больницу перевели на казарменное положение, вспоминает Зуев. Но главная проблема состояла в том, что Кокорекин контактировал с большим числом людей по всему городу. В общей сложности было выявлено 9342 человека, так или иначе контактировавших с ним. Поименно установили не только всех знакомых художника, с которыми он успел пообщаться, но и таможенников встречавшей его смены и даже таксиста, который вез его домой. Медики не переставая ездили по адресам контактов больного, забирая в инфекционные больницы всех вероятных носителей оспы. Почти 1,5 тысячи из них удалось изолировать в стационары Москвы и Подмосковья.

Параллельно в Москве проводилась вакцинация от оспы. С 16 по 27 января было привито 6 187 690 москвичей. Невероятными усилиями эпидемию удалось остановить в зародыше. Всего заразилось 46 человек, 3 из них умерли. Последний случай выявления инфекции был зафиксирован 3 февраля.

Это был самый яркий пример беспрецедентно жесткой реакции на появление опасной инфекции, которая уже более трех десятков лет считалась в СССР ликвидированной.

Холерное лето

В 1970 году случилась последняя в истории страны масштабная эпидемия холеры. Первые случаи заболевания были выявлены в середине июля в черноморском портовом городе Батуми, а 25 июля болезнь была зарегистрирована в Астрахани. Предположительно, на территорию СССР она проникла через Каспийское море из северного Ирана, где начала фиксироваться пару месяцев ранее.

Из Астрахани, где был введен карантин, холера переносилась вверх по течению Волги многочисленными судами, которые в то время сбрасывали канализационные стоки прямо в реку. В результате уже в августе болезнь проявила себя в Куйбышевской, Горьковской и Пермской областях. Кроме того, она была отмечена в каспийских портах Дагестана, Азербайджана, Казахстана и Туркмении.

В Астраханской области эпидемия продлилась до октября, заразились почти 2,4 тысячи человек, 35 из которых умерли. В остальных регионах Поволжья и Прикаспия вспышки прекратились несколько раньше, а число заболевших в каждом из них не превышало нескольких десятков.

Другим крупным очагом распространения инфекции стал черноморский регион. Вслед за Батуми холера была отмечена в Одессе, где первый случай заболевания зафиксировали 3 августа. Вскоре после этого в городе ввели режим карантина, который обеспечивали 5000 солдат. 10 августа на карантин была закрыта Керчь. Туристов перестали пускать в Крым, а тех курортников, кто уже отдыхал на полуострове и не угодил в карантин, отправляли по домам.

«Граждане отдыхающие, в городе Одесса холера. Срочно уезжайте из города», — такое объявление звучало из громкоговорителей на пляжах Одессы в то время.

Многие туристы в нарушение карантина так и делали — отдыхающие массово стремились покинуть очаги заражения не только в Одессе, но и в других курортных городах. Для борьбы с этим было принято распоряжение Совета министров СССР, где попавшим в изоляцию продлевали командировки и отпуска с сохранением зарплаты на время противоэпидемических мероприятий. В результате число попыток побега из карантинных зон значительно снизилось.

Сняли карантин в Одессе и Керчи в сентябре. При этом число заразившихся в обоих городах было куда меньше, чем в Астрахани. В Одессе за период с 2 августа по 9 сентября заболели 126 человек, из них 7 умерли. В Керчи было выявлено еще свыше 150 заболевших, а число погибших здесь достигло 6 человек.

Не покупают никакой еды — Все экономят вынужденно деньги: Холера косит стройные ряды, — Но люди вновь смыкаются в шеренги.

Строки из песни «Холера» Владимира Высоцкого, написанной в 1970 году.

«Биологический Чернобыль»

Утром 4 апреля 1979 года в больницы Чкаловского района Свердловска начали поступать люди с одинаковыми симптомами: температура под 40 градусов, непрекращающийся кашель, рвота с кровью и синюшность кожных покровов. Больным ставили диагноз «пневмония», однако люди начали умирать. От появления первых признаков болезни до смерти нередко проходило менее двух суток. На следующий день поступление таких больных продолжилось. Преимущественно это были мужчины трудоспособного возраста. То, что это сибирская язва, поняли не сразу — лишь после вскрытия тел погибших, которое было произведено 10 апреля. К тому времени по городу уже поползли слухи о многочисленных смертях от непонятной страшной болезни.

Чтобы не плодить панику, власти опубликовали в прессе и по местному телевидению рекомендации жителям остерегаться заражения сибирской язвой от мяса больных животных. Якобы причиной вспышки стало то, что в один из колхозов попал низкокачественный корм для коров. Администрация города просила горожан воздержаться от приобретения мяса «в случайных местах» — в частности, на рынках и у частников. Официальная информация была скудной и породила больше вопросов, чем ответов. Непонятно было, почему угроза заражения касалась только жителей Чкаловского района, а также почему у больных наблюдается лишь легочная форма заболевания, а не кишечная, если источник — зараженное мясо.

«Граждане! Эпидемиологические службы Свердловска предупреждают вас не употреблять в пищу мясные продукты. В городе началась эпидемия сибирской язвы в связи с недоброкачественным мясом!» — надпись на щите у Дома офицеров в Свердловске.

Одновременно с этим проводилась масштабная операция по дезинфекции территории, подвергшейся заражению: из брандспойтов поливали крыши хлоркой, снимали асфальт и верхний слой почвы. Кроме того, начиная с 21 апреля в городе проводилась массовая вакцинация, которая затронула 59 тысяч человек.

Официальное число жертв вспышки сибирской язвы составило 64 человека. Неофициальные оценки, основанные на анализе избыточной смертности в Чкаловском районе с апреля по май 1979 года и на свидетельствах патологоанатомов и могильщиков, достигают 500 человек. Многие смерти, в частности, в первые дни распространения вируса, зачастую связывались с другими диагнозами. Вдобавок многие жители района переболели в легкой форме или бессимптомно и к врачам не обращались. Впоследствии произошедшее в Свердловске стали называть «биологическим Чернобылем».

Что на самом деле стало причиной вспышки опасной болезни, было открыто объявлено намного позже. В 1992 году президент России Борис Ельцин, который в 1979-м был первым секретарем Свердловского обкома, признал, что «причиной были наши военные разработки». В городе располагалась военная лаборатория, где занимались изучением штаммов сибирской язвы. 30 марта, когда производство вируса было временно приостановлено, один из работников учреждения снял фильтр, предотвращавший выброс спор в окружающее пространство. Он оставил об этом записку, но по какой-то причине не стал делать запись в журнале. Начальник следующей смены включил оборудование, и лишь спустя несколько часов было обнаружено, что фильтр не установлен. Выбросы были разнесены ветром на юг и юго-восток, пройдя над территорией расположенного рядом военного городка и через Чкаловский район.

«Западная болезнь» в СССР

Не всегда случаи серьезных вспышек инфекционных заболеваний замалчивались в средствах массовой информации СССР. В декабре 1988 года в главной информационной программе страны «Время» рассказали о вспышке ВИЧ-инфекции в детской поликлинике Элисты. Всего было заражено 75 детей и 4 взрослые женщины. Некоторых пациентов направили в крупные медицинские центры Волгограда, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Шахт, что спровоцировало распространение ВИЧ-инфекции в этих городах.

До этого на советском телевидении об этом диагнозе говорили как о «западной болезни», которая несколько лет бушует в Америке.

«У нас нет базы для распространения этой инфекции, так как в России нет наркомании, гомосексуализма и проституции», — заявил в одном из телеинтервью министр здравоохранения РСФСР Анатолий Потапов.

Уверенность в том, что советским гражданам ВИЧ не грозит, была настолько стойкой, что, когда по телевидению заговорили о вспышке, это шокировало весь Советский Союз.

Расследовать чрезвычайное происшествие в Элисте была направлена комиссия Минздрава из Москвы под руководством эпидемиолога и инфекциониста Вадима Покровского. Врачи установили, что причиной распространения вируса стала халатность медперсонала, а исследования генома вируса позволили установить личность «нулевого пациента». Выяснилось, что образцы соответствуют подтипу G, который был зафиксирован только в Конго.

«В 1988 году мы обследовали в Калмыкии половину населения, и положительный анализ оказался у единственного человека — мужчины, чей сын первым попал в стационар. Впоследствии выяснилось, что вирус был и у матери ребенка, от родителей он попал к мальчику, а от него, из-за некачественной стерилизации игл в больнице, инфекция передалась остальным пациентам», — рассказывал в 2022 году «Ленте.ру» Вадим Покровский, в настоящее время академик РАН, специалист в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита человека, доктор медицинских наук.

В 1982 году отец мальчика, матрос, побывал в Конго, он работал в команде на берегу. Там мужчина заразился от местной женщины, а позже передал вирус жене. У них родился ребенок, он тоже был носителем ВИЧ, который проник в организм через язвы у него во рту и микротрещины на сосках матери. Вскоре после родов младенца госпитализировали, он умер еще до постановки диагноза. От него заразилась женщина-донор, которой вирус передался во время кормления. Дальнейшие случаи заражения в элистинской больнице произошли из-за врачей, которые использовали нестерильные шприцы по нескольку раз, меняя только иглы, а также не очищали и не обеззараживали аппараты ингаляционного наркоза и зонды для кормления детей.

В общей сложности к 1990 году инфицировано было более 270 детей. За всю историю ВИЧ в России эта инфекция передалась более 1,7 миллиона россиян.

Гепатит С у онкобольных детей

Еще один громкий случай заражения детей тяжелым заболеванием в медучреждении произошел в Амурской области. Здесь в детской областной больнице с 2009 по 2018 год заразили гепатитом С 169 детей. Диагноз ставили тем, кто проходил лечение в отделении онкогематологии: у них сначала выявляли рак, а затем уже гепатит. Расследование показало, что причиной вспышки стали системные нарушения со стороны медперсонала, который при работе с катетерами для переливания крови использовал нестерильные перчатки и нестерильные инструменты.

Уголовное дело по статье «Халатность» было передано в суд в октябре 2020 года. На скамье подсудимых оказались трое врачей: заместитель главврача по лечебной работе Ася Серга, а также заведующие отделениями эпидемиологии и гематологии Галина Платова и Ирина Батурская соответственно. Несмотря на масштаб ЧП, виновные так и не были наказаны. В суде уголовное дело против них было прекращено в связи с истечением срока давности.

При этом, по данным СМИ, родители зараженных гепатитом детей просили найти источник заражения еще до возбуждения дела. Роспотребнадзор провел расследование и выявил наиболее вероятный источник заражения, признав связь между цепочкой инфицирования детей с лечением в амурской больнице.

Страшная забытая болезнь на Кавказе

В конце февраля 2023 года в четырех республиках Северного Кавказа — Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне — неожиданно напомнил о себе полиомиелит — страшная болезнь, которая считалась практически побежденной. Она может привести к смерти или необратимому параличу. В этих регионах у детей начали регистрировать острый вялый паралич — в большинстве случаев его вызывает вирус полиомиелита.

В частности, по словам заместителя главного врача по эпидемиологическим вопросам Республиканского центра инфекционных болезней Муминат Джабраиловой, за 2022 год в Дагестане было зарегистрировано 44 случая с подозрением на острый вялый паралич. Все заболевшие — дети от 3 месяцев до 11 лет. Впрочем, ни в одном из этих случаев собственно полиомиелит якобы не подтвердился. При этом в постановлении главного санитарного врача Ингушетии Бориса Комурзоева говорилось, что с 2019 года в республике регистрируются «случаи острого вялого паралича с выделением вакцинородственных полиовирусов первого типа».

Как отмечали в Роспотребнадзоре, в кавказских республиках самый низкий в стране процент привитых от полиомиелита детей. Так, по словам представителя ведомства по Карачаево-Черкесии Елены Покровской, в четырех северо-кавказских регионах вакцинацией охвачено менее 95 процентов населения — именно столько составляет необходимый минимум для формирования иммунной прослойки.

Чтобы предотвратить вспышку полиомиелита, в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне с конца февраля по апрель 2023 года проводили дополнительную вакцинацию детей с трех месяцев до десяти лет. Причем прививки делали даже тем, кто уже получал вакцину.

Гепатит в Камчатском крае

В 2025 году стало известно, что в Камчатском краевом онкологическом диспансере не менее 167 человек заразились гепатитом B и C после компьютерной томографии (КТ). По одной из версий, вирус проник через общие флаконы с физраствором, которым промывали капельницы перед томографией с контрастным веществом, вводимым в организм перед исследованием. Очаг в кабинете КТ долгое время скрывали. На протяжении нескольких месяцев через него проходили тысячи пациентов, которые получали контрастное вещество перед процедурой.

Власти впервые объявили об инфекционной вспышке в январе, сообщив о десятках заболевших. Однако, как выяснилось, о проблеме в органах здравоохранения региона узнали еще в 2024 году. В середине декабря на Камчатку прибыла комиссия из Москвы. По итогам проверки Роспотребнадзор обратился в суд с представлением о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства.

Расследование выявило не отдельные ошибки, а тотальный провал санитарно-эпидемиологического режима. В частности, губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил о целом ряде грубейших упущений в работе медиков.

«В онкодиспансере обнаружен целый ряд нарушений. Они связаны со стерилизацией, использованием расходных материалов и процедур, которые использовались в первую очередь в связи с компьютерной томографией. Второе, к сожалению, действие очага распространения инфекции было длительным, в течение нескольких месяцев», — Владимир Солодов, губернатор Камчатки.

Петропавловск-Камчатский городской суд признал онкодиспансер виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Работу кабинета КТ приостановили на месяц для проведения санитарной обработки. Министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков был отправлен в отставку, а главврача диспансера и его заместителя привлекли к административной ответственности. Вдобавок к этому возбуждено уголовное дело о преступной халатности, расследование которого пока продолжается.

Глава региона главной претензией назвал «запоздалое реагирование» руководства диспансера и краевого Минздрава на вспышку гепатита. Он признал, что система сработала на сокрытие катастрофы, а не на спасение людей.

Точное число смертей от последствий заражения установить практически невозможно: многие пациенты одновременно боролись с раком и выделить роль гепатита в летальном исходе крайне сложно. Однако для онкобольных дополнительная инфекция зачастую становилась фатальным ударом, перекрывавшим путь к излечению.

Полная картина ЧП до конца еще не прояснена. Окончательные цифры установит специальное расследование, включающее сложные генетические экспертизы для точного определения источника заражения. Чтобы выявить все случаи инфицирования, в крае проводят массовый забор крови — проверяют не только тех, кто делал КТ, но и тех, кому в диспансере проводили другие инвазивные процедуры.