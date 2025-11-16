Что было в пайке, который получили демобилизованные с фронта после Победы

После капитуляции гитлеровской Германии началась самая масштабная демобилизация в советской истории. С 1945 по 1948 год домой вернулись миллионы солдат и офицеров. Государство, несмотря на послевоенную разруху, старалось обеспечить победителям достойное возвращение.

© Unsplash

Дорога домой

23 июня 1945 года Михаил Калинин подписал закон о демобилизации старших возрастов. Процесс растянулся на три года — нужно было перевезти миллионы людей из Европы в самые отдаленные уголки СССР.

Государство полностью взяло на себя расходы: бесплатный проезд до места жительства, полное обмундирование и обувь, бесплатное питание в пути

«Подарок победителю»

Согласно постановлению ГКО, каждый демобилизованный получал продуктовый подарок: Было приказано независимо от питания в пути следования «выдать бесплатно, в качестве подарка, увольняемым по демобилизации из действующей армии, единовременно: а) рядовому и сержантскому составу, сверх отпускаемого сухого пайка, по 10 кг муки, по 2 кг сахару и по 2 банки мясных консервов, б) офицерам – продуктовую посылку (сахар, конфеты, колбаса, сыр, кондитерские изделия, чай и др.) весом 20 кг каждому».

Кроме этого, военнослужащим была предоставлена возможность самим приобрести подарки для себя и своих близких. Денежные средства на эти цели также были выделены государством. Как указано в «Сборнике указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов военного времени» (1946 год), демобилизованным выдали единовременное вознаграждение за каждый год службы в период Великой Отечественной войны. Рядовым был выплачен годовой оклад за каждый год службы, рядовые специальных частей и сержантский состав получили по полугодовому окладу за каждый год службы, представители офицерского состава — двухмесячный оклад за 1 год службы, трехмесячный — за 2 года, четырехмесячный — за 3 года, пятимесячный — за 4 года.

Трофейные покупки и подарки

Игорь Чуднов в своем труде «Денежная реформа 1947 года в контексте советской денежно-кредитной политики 1930-1950-х годов» упоминает о том, что за наличные было разрешено продавать трофейное имущество. Согласно «Постановлению Военного Совета Группы Советских Оккупационных Войск в Германии об обеспечении увольняемых по демобилизации красноармейцев и сержантов обмундированием, подарками и о продаже за плату предметов из трофейного имущества» от 2 июля 1945 года, в одни руки разрешено было отпускать по 3 метра хлопчатобумажной ткани, а также по 3 метра шерстяной, суконной или шелковой материи (то есть всего по 6 метров) и по одному предмету мужской, женской или детской верхней одежды.

Кроме этого, каждому демобилизованному, «хорошо исполнявшему службу» (цитата из приведенного выше Постановления), полагались в качестве подарков предметы бытового пользования, тоже из числа трофейного имущества. В основном это были велосипеды, радиоприемники, фотоаппараты, швейные машинки и различные музыкальные инструменты. Именно поэтому для этих целей интенданту Группы Советских Оккупационных Войск предписывалось запастись не менее чем 30 тыс. радиоприемников, 12 тыс. фотоаппаратов, 10 тыс. велосипедов, 2 тыс. швейных машинок. К слову, для продажи тканей интендант обязан был выделить 675 тыс. метров хлопчатобумажной материи и столько же шерстяной, суконной и шелковой.