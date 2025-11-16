Женщина нашла на своем чердаке любовные письма времен Первой мировой

Жительница города Дарем, США, Лаура Тонкин случайно нашла на своем чердаке любовную переписку 100-летней давности. Об этом пишет WRAL.

Тонкин рассказала, что любит коллекционировать старые вещи, но до ремонта чердака даже не задумывалась, какие артефакты скрываются там. Рабочие нашли на ее чердаке старые, местами порванные письма, написанные неким Джоном Б. Вусли.

Поначалу женщина не могла понять, что представляет собой находка, однако спустя время расшифровала почерк. Тон писем, описанные в них события и упомянутые детали дали Лауре понять, что перед ней любовная переписка времен Первой мировой войны.

Джон воевал во Франции и переписывался с возлюбленной по имени Ома. Тогда ему было около 20 лет. Он рассказывал Оме о тяжестях солдатской жизни, поджидающих его на каждом шагу опасностях и жаловался на военную цензуру. Однако в большинстве писем Джон все же объяснялся девушке в любви.

«Ты спрашивала насчет французских девушек. Я встретил не так уж много, но, насколько я могу судить, они не идут ни в какое сравнение с девушками с Юга», — Джон Б. Вусли автор найденных писем.

После обнаружения писем Лаура смогла найти могилу Джона. Рядом с ним была похоронена Ома. Она стала его женой. У пары не было детей. Лаура предположила, что предыдущий владелец дома мог дружить с Джоном. Она решила хранить письма, пока их не заберет какое-либо историческое общество или родственник пары.

