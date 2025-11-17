17 ноября: как не «подцепить» неприятностей на Еремин день

В православии вспоминают двух священномучеников: епископа Никандра и священника Ермия. В народном календаре это Еремин день.

© Российская Газета

Про 17 ноября еще говорят: "Ерема - сиди дома". Связано это с тем, что день считался несчастливым. Поэтому старались без нужды на улицу не выходить, чтобы не "подцепить" неприятностей. В этот день запирали входные двери на все засовы, на окнах чертили кресты, на подоконниках рассыпали рябину.

В дом никого не впускали, даже соседей. Считалось, что под видом соседей в дом хочет пробраться нечисть, чтобы забрать мир и счастье. Была забавная примета на Еремин день для девушек, которые мечтали выйти замуж: надо было начать вышивать мужскую рубаху, при каждом стежке приговаривая имя понравившегося юноши. Считалось, что так можно "пришить" его к себе.

Многие в этот день клали в карман ягоды рябины или монетку, чтобы напасти обходили стороной. В этот день не начинали важные дела, так как они не будут удачными. Не назначали свадьбы, поскольку молодожены будут ссориться и скоро расстанутся. В этот день нельзя было ничего выбрасывать, это могло сулить несчастье. Также не давали в долг - думали, что с вещью уйдет счастье и достаток. Не ставили веник метелкой вниз - считалось, что это к безденежью.

Если в этот день заметили возле дома мышей, зима будет суровая. Деревья в лесу почернели - жди оттепель. Если домашние мухи не уснули, теплой будет зима. Выпал снег и не тает - весной будет много подснежников.