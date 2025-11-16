Чем закончилась история девочки-фантома из Красноярска

В 2016 году мир обошли странные снимки: на старинных фотографиях Красноярска конца XIX – начала XX веков неизменно появлялась одна и та же девочка. Ее образ — длинная коса, большая шляпа и недовольное выражение лица – стал интернет-сенсацией, породившей множество теорий от мистических до конспирологических.

© Unsplash

Неожиданная находка в музейном архиве

История началась, когда красноярская галерея The Bad Guys запросила у Краеведческого музея архивные снимки для проекта. Сотрудники галереи с удивлением обнаружили, что на многих фотографиях городских видов присутствует одна и та же девочка.

Музей подтвердил: в архивах хранилось 4 стеклянных негатива и более 20 фотографий с ее изображением. Загадочная незнакомка появлялась на фоне ключевых достопримечательностей города – моста через Енисей, Воскресенской церкви, торгового дома Гадалова.

Расследование началось с поиска автора снимков. В левом углу многих фотографий стояли инициалы «ФЕА». Краеведы провели настоящее расследование: проверили местных фотографов с такими инициалами. опросили столичных экспертов. разместили снимки в соцсетях в надежде найти родственников

Все попытки оказались безуспешными. Даже на пресс-конференции 2021 года вопрос об авторе оставался открытым.

То ли девочка, а то ли виденье

Все единодушно соглашались: девочка действительно очень напоминала призрак. Ее маленькая фигурка появлялась на фоне старых зданий и сооружений – моста через Енисей, Пушкинского театра, Воскресенской церкви, нескольких семинарий, торгового дома Гадалова. Датировка снимков была разной – с конца XIX века до 10-х годов века XX, но возраст девочки не менялся. На некоторых фотографиях одежда была абсолютно одинаковой, на других – отличалась. Это позволило понять, какие снимки сделали в один день. Историки костюма объяснили, что девочка происходила явно из состоятельной семьи – купца или чиновника. А может, она была дочерью или племянницей известного и хорошо зарабатывающего фотографа, прибывшего в Красноярск по чьему-то заказу для съемок важных городских объектов.

Некоторые запечатленные на снимках здания и сооружения (мост через Енисей, ж/д вокзал) были стратегически важными. Так возникло предположение, что фотограф – иностранный шпион, прибывший в Красноярск на задание. Вот почему фотограф «ставил» девочку в кадр: снимаю, дескать, не город, а ребенка. Правда, ни на одной из фотокарточек девочка не находится на переднем плане. А на некоторых снимках ее фигурка настолько маленькая, что и рассмотреть-то ее при низком качестве дореволюционной фотосъемки почти невозможно. Это объясняло, почему девочку так долго «не видели». К тому же стратегически важные объекты были построены не в один год, а значит, фотографу-шпиону пришлось бы приезжать в город не один раз. Внешность ребенка должна была поменяться, поэтому эту версию отклонили.

При обсуждении фотографий с изображением девочки-фантома скептики настаивали – это монтаж. Но музейщики демонстрировали не только оригиналы фотографии, на которые ребенка могли «подставить», но и стеклянные негативы. Чтобы поместить на них девочку, дореволюционным мастерам пришлось бы проделать титанический труд – снять эмаль, поместить изображение, нанести новый слой покрытия. Такая корректировка негатива была бы заметна.

Кем была девочка-фантом

Девочку от других присутствовавших в кадре людей отличали фирменные знаки. Она перекидывала на грудь тоненькую косичку и морщилась так, словно только что откусила лимон. Это выражение эксперты объяснили условиями фотосъемки – на ярком солнце почти невозможно широко открыть глаза. К тому же к фотографии в начале прошлого столетия относились очень серьезно. Позирующие почти никогда не улыбались, уж точно не хохотали и не строили гримасы. Так что выражение девочки-фантома было вполне нормальным для того времени. Ни о каком принуждении к съемке или нежелании фотографироваться говорить не приходится.

Ответ на главный вопрос – кто же эта девочка-фантом – не найден до сих пор. Музейщики проверили несколько интересных версий. По одной девочкой-фантомом могла быть Евгения Петровна Коновалова – дочь известного местного врача. Но сопоставление ее фотографий в 10-12-летнем возрасте со снимками загадочной девочки показали, что это абсолютно разные люди. Зато девочка-фантом оказалась очень похожа на некую юную гимназистку с одного из старых снимков. Вот только узнать имя неизвестной гимназистки пока не удалось.

Для проверки предположения о том, что девочка-призрак – дочь некоего эмигранта, уехавшего из Красноярска после революции, снимки разместили в Facebook. Но и за границей следов найти пока не удалось – либо никто не узнал в девочке свою бабушку, либо потомки не являются активными пользователями соцсетей. Версии вроде той, что девочка-фантом – Богоматерь, указывающая на место падения Тунгусского метеорита, краеведы проверять не стали.

Большие надежды

Сотрудникам Красноярского краеведческого музея удалось сузить период датировки. После сопоставления времени строительства старых зданий и сооружений на снимках, стало понятно, что фотографии были сделаны в 1908-1909 гг. В 2021 году заведующий информационным отделом Краеведческого музея Илья Куклинский рассказал «Радио России» об ошибке в датировке и пояснил, что снимки были сделаны не за 20 лет, как первоначально предполагали, а максимум за 2 года. А возможно – и за одно лето.

Это помогло решить одну из главных загадок феномена девочки-призрака. Нет ничего мистического в ее появлении на снимках. Неудивительно, что внешность девочки за 2 года кардинально не поменялась. Красноярские краеведы продолжают поиски. В 2021 году И. Куклинский сообщил, что авторство фотографий у них не вызывает сомнений, но имя фотографа не назвал. По-прежнему остается неизвестной и сама девочка-призрак.