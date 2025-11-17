17 ноября: как в списке праздников появился День недружелюбия

17 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День защиты черных котов, День недружелюбия и День «Русалочки».

День защиты черных котов

День защиты черных котов был учрежден в 2007 году по инициативе итальянской Ассоциации по защите окружающей среды и животных. У многих народов черные кошки ассоциируются с несчастьем, из-за чего они часто страдают из-за суеверий людей. В этот праздник принято брать из приюта котов черного окраса и всячески им помогать.

День недружелюбия

День недружелюбия в 2014 году учредил американский комик Джимми Киммел. Он призвал каждое 17 ноября удалять из друзей в социальных сетях тех, с кем давно нет никакого общения. В этот праздник также приветствуется немного сбросить с себя социальные условности, отдохнуть от «натянутой» вежливости и попробовать быть собой в общении с окружающими.

День «Русалочки»

17 ноября 1989 года вышел мультфильм «Русалочка», повествующий о морской деве — 16-летней принцессе Ариэль. Поэтому в эту дату отмечается День «Русалочки», который призван напомнить о важности веры в свои мечты и о магии моря. В этот праздник следует пересмотреть фильмы и мультфильмы с этим персонажем, а также изучить мифологию разных народов, связанную с подводным миром.