Яхтсменка пропала в Бермудском треугольнике во время кругосветного путешествия

Французская яхтсменка Мари Декуб пропала в Бермудском треугольнике недалеко от Пуэрто-Рико во время кругосветного путешествия. Об этом пишет Daily Star.

28-летняя Декуб отправилась в кругосветку в сентябре 2023-го. Она собиралась провести в море три года. Ее GPS-навигатор перестал подавать сигналы 6 ноября, в тот же день она должна была достичь Бермудских островов. Связь с судном также прервалась. Известно, что молодая женщина находилась в море вместе с американским шкипером Натаном Перринсом, который присоединился к ней в Гватемале.

Незадолго до того, как с судном пропала связь, мужчина сообщил, что у них заканчивается топливо. Поиски яхты пока не дали результатов. При этом мать Декуб заявила, что у нее все в порядке и вскоре она должна достичь Пуэрто-Рико. Женщина заявила, что ее дочь опытный моряк, а поломки оборудования в море случаются достаточно часто. Тем не менее француженка попросила экипажи судов в районе сообщить, если они заметят там яхту.

Бермудский треугольник — это участок Атлантического океана между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. По легенде, там особенно часто пропадают самолеты и суда. Самый известный пример — исчезновение пяти американских бомбардировщиков в 1945 году.

Любители паранормального объясняют происходящее в Бермудском треугольники действием технологий Атлантиды, вмешательством инопланетян или разломом в пространстве-времени, который засасывает объекты в параллельную вселенную.

Ранее австралийский ученый Карл Крушельницкий заявил, что разгадал тайну Бермудского треугольника. По его подсчетам, процент пропавших судов и авиалайнеров там не превышает средние показатели для других частей мирового океана.