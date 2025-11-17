Сорвавшая джекпот женщина потеряла дом и мужа

Жительница Великобритании по имени Лиза Уокер рассказала, как стала страдать от лудомании после одного выигрыша в казино. Ее историю публикует Need To Know.

В 2001 году Уокер сорвала в казино джекпот в размере 127 тысяч фунтов стерлингов (10 миллионов рублей). Как позже она признавалась, тот день оказался «началом ее ада на земле». Вдохновленная выигрышем, женщина стала играть все чаще, пока не стала по-настоящему зависима от игр.

«Я могла быть измученной и не выспавшейся, но все равно находила в себе силы, чтобы встать, одеться и поехать в казино или букмекерскую контору», — вспоминает Уокер.

Несмотря на это, британке так и не удалось выиграть вновь. Из-за долгов ей пришлось признать себя банкротом и потерять дом. Лудомания стала влиять и на ее отношения с мужем.

В 2018 году Уокер вдруг осознала: вместо того, чтобы после свадьбы проводить первую брачную ночь с любимым, она играет в казино. Это заставило ее обратиться за помощью. Сейчас ее жизнь наладилась, хоть брак и распался. Она живет в небольшой квартире, возделывает свой сад, гуляет с собаками и продолжает проходить реабилитацию.

Уокер отметила, что игровая зависимость очень опасна, поскольку ее легко скрывать. Она объясняет, что алкоголика, например, можно распознать по поведению и запаху, однако лудоман так просто себя не выдаст.

Женщина также подчеркнула, что сейчас стать зависимым от казино проще, чем раньше, поскольку у людей появилась возможность играть онлайн. Она призвала зависимых людей перестать гнаться за легкими деньгами и не бояться просить профессиональной помощи.

Ранее сообщалось, что жительница Уэльса призналась, что поддалась зависимости от азартных игр в первую брачную ночь. Она проиграла в казино все деньги, подаренные ей на свадьбу.