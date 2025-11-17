Aнacтacия Aрaпoва: что стало с русской женой Карла Маннергейма

Карл Густав Маннергейм, будущий маршал и президент Финляндии, в молодости сделал блестящую карьеру в русской армии. Менее удачной оказалась его личная жизнь. Его брак с Анастасией Араповой, дочерью русского генерал-майора, с самого начала был обречён на трудности.

Выгодная партия

В 1887 году молодой Маннергейм поступил в престижное Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге. Несмотря на скромное финансовое положение семьи, он окунулся в бурную светскую жизнь, традиционную для кавалергардов. Как пишет историк Александр Клинге, это быстро привело к огромным долгам.

Выход из затруднительного положения нашёлся быстро — выгодная женитьба. Его избранницей стала Анастасия Арапова, оставшаяся после смерти отца-генерала обладательницей солидного приданого. В 1892 году они поженились, и долги Маннергейма были мгновенно оплачены. Молодой офицер продолжил жизнь на широкую ногу: скачки, светские рауты, курорты Франции и романы на стороне, которые он даже не пытался скрывать.

Семейная жизнь

Несмотря на холодность в отношениях, у пары родились дети. Первую дочь Анастасия Арапова родила через несколько месяцев после свадьбы. Девочку назвали так же, как и мать. В 1894 году Анастасия Николаевна снова оказалась в положении. Однако эта беременность закончилась для нее трагедией. Если верить Тамаре Крашенинниковой и Аркадию Векслеру, авторам книги «Такая удивительная Лиговка», мальчик умер при родах. Несмотря на то, что отношения между супругами уже начинали портиться, в основном из-за многочисленных увлечений Карла Маннергейма (среди его любовниц числилась и графиня Елизавета Шувалова), в 1895 году у четы появилась еще одна дочь Софья.

Анастасия Николаевна продолжала терпеть дорогостоящие хобби супруга и даже порой поддерживала их. Как пишет Элеонора Иоффе в своей книге «Линии Маннергейма. Письма и документы, тайны и открытия», для того, чтобы удовлетворить всевозрастающие аппетиты мужа, которые значительно превышали доходы семьи, Араповой пришлось продать имение Успенское и особняк в Москве. И это несмотря на то, что Маннергейм уверенно двигался вверх по служебной лестнице. В 1900 году он получил свою первую награду Орден святой Анны. В том же году Арапова, окончив курсы сестер милосердия и оставив детей на попечение родственникам, неожиданно уехала из дома.

Развод и отъезд за границу

Путь Анастасии Николаевны лежал к Дальневосточной границе, где русские войска тогда участвовали в подавлении «боксерского восстания», бунта жителей Китая против иностранного вмешательства в политику их государства. Домой Арапова вернулась истощенная, с серьезным переломом ноги. Несколько недель Анастасии пришлось провести в постели. Казалось бы, семья вновь воссоединилась, получила второе дыхание. По крайней мере, Карл Маннергейм был не на шутку обеспокоен состоянием здоровья супруги. Своими переживаниями Маннергейм делится с братом в письмах, датируемых декабрем 1901 года. А вот в последующих посланиях Густав начинает все реже и реже упоминать о своей семье.

А все дело в том, что в 1903 году Анастасия Николаевна забрала детей и уехала на постоянное место жительства во Францию. Видимо, после поездки на Дальний Восток женщина почувствовала в себе определенную уверенность. Официально она развелась с Маннергеймом лишь через 16 лет. Причем, в результате раздела имущества Карл даже завладел одним имением Араповой. Впрочем, впоследствии Маннергейм оказывал бывшей жене всевозможную помощь, в особенности тогда, когда та серьезно заболела. Анастасия Николаевна умерла в Париже в 1936 году в возрасте 64 лет.