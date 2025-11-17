Почему во время Второй мировой британские летчики топили свои подлодки

Во время Второй мировой войны жертвами британской авиации становились не только немецкие субмарины. Иногда «дружественный огонь» открывался по своим или же по подводным лодкам союзников. Именно так и погибла советская подлодка Израиля Фисановича. Понять, как такое могло произойти, помогает другой трагический инцидент, имевший место 11 ноября 1942 года в Бискайском заливе.

Победители подводных лодок

Во время Первой мировой войны немецкие субмарины ошеломили Великобританию, начав атаковать ее морские коммуникации. Практически беспрепятственно они отправили на дно тысячи торговых судов, едва не поставив «владычицу морей» на колени. Ответом британцев на этот вызов стало создание противолодочной авиации.

После введения системы конвоев Великобритании удалось снизить потери торгового судоходства, а морские летчики сделали нападения на суда почти невозможными. В 1918 году в составе конвоев с воздушным сопровождением было потоплено всего три транспорта. Одновременно с этим авиация ПЛО сама участвовала в многочисленных атаках на подлодки, мешая им нападать на торговые суда.

Однако после окончания Первой мировой последовало быстрое и радикальное сокращение британских ВМС, что привело к полной ликвидации авиации ПЛО. Ее возрождение произошло лишь в 1936-м, в рамках создания Берегового командования, куда вошла и базовая морская авиация. Среди ее задач была борьба с подлодками, но, как выяснилось вскоре после начала новой войны, Береговое командование подготовилось к ней плохо.

Союзники или противники?

В первые дни войны британские летчики начали охоту на вражеские субмарины в Северном море. И уже 4 сентября в штаб Берегового командования поступил доклад об атаке немецкой подлодки. Но каково же были удивление пилотов, когда на следующий день к ним прибыл командир британской лодки «Стержен» Джордж Грегори, рассказавший, что его корабль был атакован британским самолетом и лишь чудом избежал повреждений.

Оказалось, что договоренность между ВВС и подплавом по обмену опознавательными сигналами не работает. По условиям этого соглашения, заметив самолет, подводники должны были запустить две ракеты, а летчики – ответить таким же сигналом. Но, по словам Грегори, в момент атаки самолета подводники просто не успевают просигналить.

Между тем в Северном море произошло первое с начала войны результативное нападение самолета на подлодку. Вечером 5 сентября 1939-го самолет 233-й эскадрильи Берегового командования возле шотландского Данди заметил и атаковал субмарину в надводном положении. Он сбросил на нее четыре бомбы – все они взорвались рядом с целью. После последнего взрыва лодка исчезла под водой, и летчики решили, что она сильно повреждена или даже потоплена. Впрочем, и самолет пострадал в этой схватке – осколки пробили его топливный бак. Потеряв много топлива, он не дотянул до базы и сел на воду.

Ликование летчиков было недолгим, поскольку скоро выяснилось, что они атаковали британскую лодку «Сихорс». Заметив самолет, она начала погружение, но из-за неисправных рулей ей пришлось всплывать. Когда лодка частично показалась из воды, рядом раздались взрывы, не причинившие ей вреда. Но последняя бомба рванула ближе других в момент вторичного погружения «Сихорс». Лодку сильно тряхнуло, управление над ней было потеряно, и она врезалась в грунт на 70-метровой глубине. К счастью для экипажа, «Сихорс» не получила критичных повреждений и смогла добраться до базы.

Топи их всех

После этих инцидентов командования флота и ВВС решили срочно пересмотреть взаимодействие авиации и подводных лодок в районах, где им приходилось действовать вместе. Подходы к базам и места учений подводников были объявлены зонами, где самолетам категорически запрещалось атаковать подводные лодки. Кроме того, в прибрежных водах лодки всегда должны были сопровождаться небольшими надводными кораблями для предотвращения атак со стороны своих же сил ПЛО.

Одновременно с этим штаб подводных сил метрополии начал сообщать ВВС о любых выходах подлодок в море и районах их действия с обязательным указанием точного местоположения субмарин. Для британских летчиков эти места становились зонами, где атаки были запрещены.

При этом «зона ограничения бомбардировок» была не статичной, а подвижной. Она представляла собой прямоугольник длиной и шириной в несколько миль, движущийся со скоростью подлодки. Подразумевалось, что лодка во время переходов должна оставаться в этой зоне, а дружественные самолеты – за ее пределами. Таким образом, субмарина, двигаясь на дизелях в надводном положении, могла совершать переходы как днем, так и ночью.

Однако оставалась проблема точной навигации в условиях плохой видимости в Северном море. В этой связи командованию пришлось оставить обмен опознавательными сигналами с помощью ракетниц. Но всегда существовал риск, что ракеты вспыхнут на более значительной высоте, чем находится самолет, и сосредоточенные на атаке летчики их просто не заметят. Поэтому подводники, не надеясь на обмен опознавательными ракетами, сразу начинали погружаться, стоило им заметить любой самолет.

Эта тактика была оправдана, поскольку нападения на британские субмарины британских же самолетов продолжались. К примеру, 3 декабря 1939-го в Северном море по ошибке была атакована лодка «Снаппер», которую летчики приняли за немецкую. 16 апреля 1940-го там же при возвращении на базу была атакована лодка «Силайен». А 5 июля того же года шесть самолетов-торпедоносцев атаковали направлявшуюся к Норвегии субмарину «Тетрарх». К слову, год спустя уже в Средиземном море «Тетрах» была еще раз атакована своими – британский самолет сбросил на нее четыре бомбы.

Во время этих инцидентов субмарины не получили серьезных повреждений, но удача вечно не могла сопутствовать подводникам. Уже в июле 1942-го в Средиземном море от атаки британского самолета пострадала подлодка «Трэшер», вышедшая из строя на месяц. А 9 августа в Бискайском заливе летающая лодка «Сандерленд» тяжело повредила субмарину «Талисман». И судьбе было угодно, чтобы в том же месте произошла новая трагедия.

Чему быть, того не миновать

Начиная с 1942 года британские самолеты, оснащенные радарами, охотились в Бискайском заливе на немецкие подлодки. Привлечение к этой же задаче подводников стало серьезной помехой для авиации ПЛО. Чтобы избежать проблем, ВВС договорились с флотом о том, что субмарины действуют в Бискае в надводном положении только ночью, а днем все время находятся под водой. При этом самолетам запрещалось их атаковать на позициях и во время переходов в ночное время. Но насколько зыбкой оказалась эта договоренность, показала судьба субмарины «Анбитен».

23 октября 1942-го «Анбитен» под командованием Дональда Уотсона вышла из Холи-Лох (Шотландия) для высадки агента в северной Испании. После того как задание было выполнено, 2 ноября Уотсону приказали подключиться к операции по перехвату немецкого судна-блокадопрорывателя. «Анбитен» просигнализировала о принятии радиограммы с новым заданием. Спустя четыре дня ей приказали следовать на перехват замеченного судна, одновременно уведомив, что в том месте авиации запрещено атаковать подлодки. Уотсон взял курс на указанный район, однако вскоре перестал выходить на связь. Быстро проведенное расследование показало: «Анбитен» могла стать жертвой британского самолета.

Вечером 10 ноября с авиабазы Чивенор вылетел бомбардировщик «Веллингтон» 172-й эскадрильи, пилотируемый Дж. Лундоном. При этом Лундон, получивший приказ атаковать немецкие лодки в Бискайском заливе, не знал о запрете нападений в районе, где находился Уотсон. 11 ноября в 2:16 радар самолета установил контакт с неизвестным объектом, который при сближении оказался субмариной в надводном положении.

«Веллингтон» сбросил на нее бомбы и обстрелял из пулеметов. Было видно, что бомбы взорвались рядом с лодкой. После этого рано утром Лундон вернулся на базу, где доложил, что, вероятнее всего, серьезно повредил вражескую субмарину. Его рапорт переполошил командование, так как координаты атаки Лундона указывали на район нахождения «Анбитен». Туда немедленно отправили «Сандерленд» для оказания помощи пострадавшей лодке, но в этот раз летчики никого не обнаружили. На базу лодка Уотсона так и не вернулась.

После войны Адмиралтейство продолжило расследование судьбы «Анбитен», уже имея на руках документы кригсмарине. В них говорилось, что в ночь с 10 на 11 ноября 1942-го ни одна немецкая подлодка не была атакована, повреждена или потоплена в Бискайском заливе. Таким образом, жертвой нападения «Веллингтона» Лундона, скорее всего, была «Анбитен».

Заговор или ошибка?

После инцидента с «Анбитен» нападения британских самолетов на британские же лодки, а также на лодки союзников не прекратились. Так, в июле 1944-го в Норвежском море британский бомбардировщик «Либерейтор» атаковал и потопил советскую «В-1» Израиля Фисановича.

Бытует мнение, что британцы сделали это специально. Однако документы 86-й эскадрильи Берегового командования опровергают такую версию. В документах сказано, что вылетевший сразу после полуночи 27 июля «Либерейтор», которым управлял Норманн Смит, обнаружил в 6:08 предположительно немецкую субмарину в надводном положении. Когда та начала погружение, самолет сбросил ей вслед бомбы. Через некоторое время на поверхности воды появились большое нефтяное пятно и красный цилиндрический предмет.

Из донесения Смита становится ясно, что в момент обнаружения «В-1» экипаж «Либерейтора» ошибся в своем местоположении, решив, что находится в зоне, где нет запрета на атаки подлодок. К сожалению, как и в случае с «Анбитен», ошибки британских летчиков стоили жизни Фисановичу и его экипажу.