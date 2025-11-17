Как СССР отучил власти Ганы захватывать суда

Советский боевик «Пираты XX века», ставший культовым, имел под собой реальную основу. Ещё за десятилетия до сомалийского пиратства советские суда сталкивались с вооружёнными нападениями. Одним из самых громких эпизодов стал «Ганский инцидент» — история, в которой дипломатия уступила место демонстрации военной мощи.

Люди науки в плену у пиратов

В 1966 году в Гане произошёл военный переворот. Лояльный СССР президент Кваме Нкрума был свергнут, а сотрудничество с соцстранами свёрнуто. Первой жертвой новой политики стало научно-исследовательское судно «Ристна», задержанное по ложному обвинению в перевозке оружия для повстанцев.

Несмотря на наличие на борту секретного оборудования, настоящей причиной задержания были политические мотивы. Судно и экипаж отпустили достаточно быстро — во многом благодаря личным знакомствам капитана. Инцидент удалось замять, но он стал тревожным сигналом.

Полгода в африканской тюрьме

В 1968 году ситуация повторилась, но с более серьёзными последствиями. Два советских траулера, «Холод» и «Ветер», были захвачены ганскими властями под предлогом нарушения границы. Экипажи заключили в тюрьму Такаради, где моряки провели шесть долгих месяцев.

Дипломатические ноты и экономические санкции, включая прекращение поставок нефтепродуктов, не возымели эффекта. Тогда СССР принял решение о силовой операции.

Тогда из состава ВМФ были выделены два больших ракетных корабля (БРК), подводная лодка и судно сопровождения, которые направились в порт Такаради. Прибыв на место и встав на рейд, советские корабли стали недвусмысленно готовиться к ракетной атаке.

Как вспоминал в одном из интервью командующий эскадрой, капитан первого ранга Владимир Платонов, подготовка произвела на ганцев впечатление и практически сразу же все советские моряки были освобождены, кроме капитанов траулеров. За них все же пришлось побороться.

«Дружественный» визит

Воевать никто из советских моряков не собирался. Тем более что сам факт нахождения боевых кораблей ВМФ СССР у африканского побережья сохранялся в тайне. В целях оказания дипломатического давления эскадра предприняла несколько «дружественных» визитов в порты соседних государств с той же демонстрацией подготовки к ракетным пускам. Далее дело было за правительствами Нигерии и Гвинеи, которые сумели убедить ганцев пойти навстречу СССР в их требованиях.

Результатом операции стало не только возвращение наших моряков и траулеров, но и договор о размещении советской военно-морской базы в Западной Африке. На всякий случай, чтобы подобного впредь не повторялось.