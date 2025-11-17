Визит Елизаветы II в Москву: чем Борис Ельцин шокировал английскую королеву

Официальный визит королевы Великобритании Елизаветы II в Россию в октябре 1994 года стал знаковым событием для молодой российской государственности. Однако за парадным фасадом этого исторического визита скрывалась серия протокольных казусов, главным действующим лицом которых оказался первый президент России Борис Ельцин.

© Пресс-служба Администрации Президента РФ

Жест доброй воли

Визит британского монарха, прибывшего в Санкт-Петербург на королевской яхте «Британия» (что соответствовало морской дипломатической традиции), был важным жестом признания новой России на международной арене. Программа пребывания включала посещение Большого театра, Старого Английского подворья и другие официальные мероприятия. Однако, как отмечают мемуаристы, российская политическая элита, не имевшая опыта общения с монаршими особами, испытывала заметную растерянность в вопросах этикета.

Протокольные инциденты

Кульминацией этой неловкости стало публичное поведение Бориса Ельцина. Самым резонансным эпизодом, согласно ряду источников (например, если верить книге Николая Зеньковича «Как Путин ельцинскую загогулину выпрямлял»), стал «импульсивный поцелуй руки королевы».

С точки зрения британского придворного протокола это было серьезным нарушением. Согласно строгим правилам, «физическое прикосновение к монарху без его явной инициативы недопустимо». Этот жест Ельцина, продиктованный, вероятно, желанием проявить галантность и уважение, вызвал замешательство в рядах британской делегации.

Другим показательным моментом стала попытка президента помочь Елизавете II надеть пальто в Большом театре, от которой королева, также следуя этикету, изящно уклонилась.

Последствия и оценки

Несмотря на эти казусы, было бы неверным объяснять только ими тот факт, что визит Елизаветы II в Россию так и остался единственным. Как поясняют эксперты по дипломатическому протоколу (например, Владимир Кучин), второй официальный визит правящего монарха в одну и ту же страну является крайне редким событием само по себе.

Ну а тот визит был официально признан успешным. Елизавета II выразила удовлетворение его итогами, а личным подарком для семьи Ельциных стали семена растений из королевского сада, что было расценено как жест доброй воли.