Почему в СССР не продавались большие арбузы

Для многих воспоминания о советском детстве неразрывно связаны с ароматом и вкусом астраханского арбуза — некрупного, с темно-зеленой коркой и неповторимо сладкой, хрустящей мякотью. Сегодня на прилавках царят гиганты весом под 10-15 кг, но их вкус уже не тот. В чем же секрет легендарных советских арбузов и почему они навсегда исчезли с наших полей и столов?

География как судьба

Ключевая причина — «прописка». В СССР арбузы были продуктом строгой географической специализации. Их выращивали в традиционных «арбузных» регионах с идеальным сочетанием тепла, солнца и типа почв: Астраханская область, Херсонская область, Краснодарский край.

Эти территории с их жарким, засушливым климатом были естественным «раем» для бахчевых. Арбуз, чтобы выжить в условиях дефицита влаги, накапливал не воду, а сахара, вырастая некрупным, но невероятно сладким и ароматным.

Сегодня география изменилась. Арбузы растят даже в Ленинградской области, где обилие дождей и недостаток солнца заставляют плод активно впитывать влагу. Результат — гигантские, но водянистые и безвкусные ягоды со «вкусом травы».

В погоне за килограммами

Вторая причина — цели и семена. Советская селекция была нацелена на выведение вкусных, транспортабельных и устойчивых к болезням сортов, а не гигантов. Такие классические сорта, как знаменитый «Астраханский полосатый», были эталоном вкуса.

Современный агробизнес диктует другие правила. Выгоднее продать один арбуз весом 15 кг, чем два по 7. Поэтому селекционеры и фермеры делают ставку на семена гибридов, генетически запрограммированных на гигантизм. Прибыль с килограмма важнее, чем насыщенность вкуса. Также считается, что в настоящее время большинство предпринимателей делают уколы селитры в кожуру, из-за чего ягода внутри становится не только красной, но и существенно увеличивается в размере.