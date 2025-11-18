18 ноября: почему день Ионы особенно любили незамужние девушки

В народном календаре 18 ноября - день святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Оптиной пустыни, или просто день Ионы.

Этот день особенно любили девушки, которые мечтали выйти замуж. Считалось, что Иона помогает ускорить знакомство с женихом. Поэтому Ионе молились о хорошем женихе. А чтобы не только молитва действовала, шли во двор и разбрасывали монеты, приговаривая, мол, "мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю" или "много монеток на земле, не будет отбоя от женихов мне".

На Иону гадали на будущего мужа. Вечером, когда дома все засыпали, девица садилась у окна и тихо шептала: "Суженый-ряженый, мимо окна проезжай".

Если вскоре мимо дома проезжала карета или проходила шумная компания, это означало, что муж будет зажиточным, если же никто не проходил, то денег у мужчины будет мало. В этот день обязательно надо было съесть кусок репы, чтобы жизнь всю зиму была сытная. По приметам этого дня девушкам и юношам было запрещено поднимать монеты с земли, считалось, что так можно остаться одиноким.

Нельзя было мести пол чужим или новым веником, иначе все мечты пойдут насмарку. Хорошей приметой было найти в этот день подкову, причем старую и ржавую. Это сулило неожиданное богатство до конца календарного года. Если в этот день выпало много снега, зима будет очень снежной. При ясном небе дует северный ветер - жди резкого похолодания. Луна вечером в дымке - дождь или снег пойдет. Не все лиственницы облетели - тепло простоит до декабря.