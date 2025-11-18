Народные приметы на 19 ноября: что нельзя делать в этот день

Наши предки верили, что по погоде 19 ноября можно понять, какой будет предстоящая зима и весна.

© СОВА

Так, если в этот день выпадет снег, то он не растает до весны, а зима будет снежной. А опавшие листья и тепло предвещали теплую зиму.

Прабабушки говорили, что 19-го числа обязательно нужно есть мясо в большом кругу близких людей.

Сосулька, которая упала перед человеком, сулит большую прибыль, а если в этот день надеть новые или чистые вещи, в доме установится покой и порядок.

Были и такие дела, о которых нужно было позабыть.

Так, нельзя было ходить по льду на реке или озере: он еще не окреп и можно утонуть. Предки верили, что этот день нехорош для сбора в путешествие: дорога может затянуться, а разлука с семьей увеличится. Запрещалось злословить и много болтать. В этот день прятали деньги и откладывали покупки на другое время. Приобретение нового не сулило ничего хорошего.