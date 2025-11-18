Образ Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова стал иконой советского кинематографа. Но мало кто знает, что сам актер эту роль недолюбливал, а его культовый образ пришлось буквально «собирать по частям». Почему же руки самого интеллигентного разведчика Третьего рейха на самом деле принадлежали другому человеку?

© Кадр из фильма «17 мгновений весны»

Форма, которая едва не привела в тюрьму

Съемки «17 мгновений весны» проходили в напряженной атмосфере. Однажды в Германии с Тихоновым произошел курьезный случай. После рабочего дня актер в полной эсэсовской форме решил отправиться в гостиницу. Бдительные берлинцы, приняв его за настоящего фашиста, немедленно задержали «штурмбаннфюрера». Спасти коллегу смогла только оперативно подоспевшая съемочная группа, с трудом убедившая прохожих, что перед ними — советский артист.

Почему Штирлицу «поменяли» руки?

Но главная проблема была не в форме, а в руках самого Тихонова. В кадре их показывать категорически не разрешалось. Для всех крупных планов — написания донесений, закуривания — приглашали дублера, Феликса Ростоцкого. Его же изящные руки «сыграли» и за Евгения Евстигнеева (профессор Плейшнер), у которого был неразборчивый почерк.

Причина была в маленькой, но упрямой детали, которая преследовала Тихонову всю жизнь — татуировка с именем «Слава» на руке.

Слава без девушки

Эта самая «причина» появилась на руке Вячеслава Тихонова еще в годы Великой Отечественной войны. Тогда, когда на Советский Союз напала фашистская Германия, будущему актеру исполнилось всего 13 лет. Недавний школьник поступил в ремесленное училище. Получив профессию токаря, Вячеслав Васильевич был направлен на работу на военный завод. Но перед этим, как утверждает Михаил Захарчук, автор книги «Вячеслав Тихонов. Тот, который остался», однокашники Тихонова решили отметить окончание училища весьма оригинальным способом – набить на руках татуировки.

Татуировки были для выпускников не только символом взрослой жизни, но и определенною данью моде. По словам Тихонова, наколками на теле в то время мог похвастать чуть ли не каждый второй. Кроме того, юные токари условились, что запечатлеют на коже имена своих любимых девушек, благодаря чему все они узнали о тайных зазнобах друг друга. Только у Вячеслава Васильевича объекта желания не оказалось, поэтому он сделал татуировку со своим именем «Слава». Тихонов вскоре пожалел о своем поступке, но вытравить надпись ему так и не удалось.

Князь Болконский и безотцовщина

Во взрослой жизни татуировка причиняла Вячеславу Тихонову немало неудобств. Буквы приходилось постоянно замазывать гримом. Но это только для некрупных планов. Когда же руки Тихонова попадали в кадр так, что их можно было разглядеть, режиссеры выкручивались как могли. Так, Людмила Соколова, автор издания «Великие советские фильмы. 100 фильмов, ставших легендами», пишет о том, что на съемках киноэпопеи «Война и мир» руки Вячеслава Васильевича, который исполнял роль Андрея Болконского, «спрятали» под перчатками.

С таким, как выражался сам Тихонов, «украшением» артисту довелось сыграть двух князей, не говоря уже о других персонажах, которым татуировки тоже были ни к чему. Впрочем, Вячеславу Васильевичу наколка тоже не нравилась: он считал ее следствием безотцовщины, распространившейся в военные годы. «Нельзя было не сделать наколку: не хочешь – значит, чужак» — писал Тихонов в своих мемуарах «Вячеслав Тихонов. Последний рыцарь экрана».