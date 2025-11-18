Когда «родился» Дед Мороз

18 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют день рождения Деда Мороза, День кнопочного телефона и День Микки Мауса.

День рождения Деда Мороза

Традиция отмечать день рождения Деда Мороза появилась в 2005 году в Великом Устюге — городе, в котором находится главная резиденция зимнего волшебника в России. Прообраз знакомого нам сегодня Деда Мороза появился еще в древнеславянской мифологии. После принятия Русью христианства он постепенно становился одним из главных символов Рождества Христова. А с приходом советской власти Дед Мороз стал ассоциироваться с Новым годом и окончательно обрел знакомый нам облик.

День кнопочного телефона

День кнопочного телефона отмечается в честь события, которое произошло 18 ноября 1963 года. В эту дату был представлен первый кнопочный телефон с тональным набором. Его изобрел Джон Элисс, работавший в компании Bell Telephone Laboratories. В 1983 году появился первый мобильный телефон — Motorola DynaTAC 8000X, а спустя 10 лет — первый смартфон с сенсорным экраном — IBM Simon.

День Микки Мауса

День Микки Мауса отмечается 18 ноября, так как именно в эту дату в 1928 году вышла версия мультфильма «Пароходик Вилли» со звуком, где впервые появился этот персонаж. До 1947 года мышонка озвучивал лично Уолт Дисней. На протяжении почти столетия Микки Маус претерпел немало стилистических изменений, однако это не помешало ему стать одним из самых узнаваемых мультипликационных персонажей в мире.