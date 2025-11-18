Самый сытый род войск: кого в Советской Армии лучше всего кормили

Известная с древности военная аксиома «голодный солдат — плохой солдат» в Советской Армии возводилась в абсолют. Питанию военнослужащих уделялось огромное внимание, но на практике рацион сильно зависел от рода войск и честности начальства. Вкус еды часто оказывался «делом десятым» — главным было количество калорий.

Калории прежде всего

Основу солдатского рациона, независимо от рода войск, составляли крупы, овощи, мясо, рыба и стандартные приправы вроде лаврового листа и перца. Однако между уставными нормами и реальным содержимым солдатского котелка часто лежала пропасть, которую определяли два фактора: специфика службы и «вороватость старших по званию».

Меню по родам войск

Так, те, кому довелось служить в советских мотострелковых войсках, вспоминали – кормили отвратительно. С точки зрения получения необходимого количества калорий срочникам жаловаться было грех. На деле же в солдатских мисках вместо армейской тушёнки оказывался прогорклый жир. Не баловали в столовых военнослужащих и разнообразием.

Незначительно от рациона мотострелков отличался рацион десантников. В ВДВ с дисциплиной было строже, а поэтому прапорщики и офицеры в свои кладовки отправляли куда меньше выделенных продуктов. Теперь о бонусах. «Дополнительно за счёт государства выдавать на одного человека в сутки 15 г шоколада, 200 г фруктов свежих или 200 г соков плодовых и ягодных и 50 г компотов из плодов и ягод», – значилось в приказе о продовольственном обеспечении.

В бронетанковых войсках танкисты в период активной работы на технике также могли рассчитывать на дополнительные «плюшки» в виде молока, яиц, масла.

С учётом специфических особенностей морякам в привычный рацион ежедневно добавляли 50 г сухого вина (для вывода радионуклидов), 50 г шоколада (для снятия стресса) и одну сушёную воблу (для компенсации солей из-за опреснения питьевой воды). Примечательно, что (опять же по рассказам тех, кто служил во флоте) перечисленные продукты до адресатов в большинстве случаев доходили.