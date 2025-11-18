Заговор молчания: почему американцы засекретили японские бомбардировки США

Секретное оружие самураев: почему американские власти засекретили японские бомбардировки США

В истории Второй мировой войны существует малоизвестный, но поразительный эпизод, когда Япония применила против США первое в истории межконтинентальное оружие. Речь идет о воздушных шарах-бомбардировщиках «Фу-Го» (код «Ф»), которые, на самом деле не нанесли ощутимого урона. Тем не менее эта история была строго засекречена американскими властями, чтобы не допустить паники среди населения.

Воздушная месть

Импульсом для создания необычного оружия стал знаменитый рейд под руководством подполковника Джеймса Дулиттла 18 апреля 1942 года. Тогда американские бомбардировщики B-25, стартовавшие с авианосца, нанесли удар по Токио. Поскольку у Японии не было возможности нанести ответный бомбовый удар по континентальной части США, был предложен асимметричный ответ. Идея, разработанная в Научно-исследовательской лаборатории 9-й армии Японии под руководством генерал-майора Суэеси Кусабы, была гениальной в своей простоте: использовать против противника силы природы.

Гениальная инженерия

Для выполнения поставленной задачи японским инженерам предстояло решить три сложнейшие задачи. Для начала требовалось достичь нужной высоты. Было установлено, что с ноября по март на высоте около 9-12 километров над Тихим океаном дует устойчивый и мощный воздушный поток — «реактивное струйное течение» (Восточно-азиатский субтропический струйный поток), способное перенести объект из Японии в Северную Америку всего за 3-4 дня со скоростью до 300 км/ч. Для подъема на такую высоту решено было использовать большие (диаметром 10 метров) шары, наполненные водородом.

Главной технической проблемой было ночное охлаждение водорода, из-за которого шар терял подъемную силу и падал в океан. Японцы разработали остроумную автоматическую систему на основе 32 песочных балластов и анероидного высотомера. Как только шар опускался ниже заданной высоты, срабатывал пиропатрон, сбрасывался мешок с песком, и шар вновь поднимался. Это позволяло ему оставаться в воздухе до 70 часов.

Через 72 часа полета, когда шар, по расчетам, должен был достичь Северной Америки, срабатывал последний пиропатрон, и «бомбовая гондола» отделялась. После этого механизм подрывал и сам шар, чтобы уничтожить доказательства. Боевая нагрузка одного «Фу-Го» обычно состояла из одной 15-килограммовой фугасной бомбы и четырех 5-килограммовых зажигательных бомб, наполненных термитом.

Заговор молчания

Первый запуск состоялся в ноябре 1944 года. Для массового производства использовался прочный и дешевый японский бумажный материал «васи», который склеивали вручную, часто привлекая к работе школьников. Всего, по разным оценкам, было запущено от 6000 до 9000 таких шаров.

Американские военные и гражданские лица начали сообщать о странных находках: обрывках прочной бумаги и кусках неизвестной аппаратуры. Некоторые также слышали взрывы в глухих лесах. Шары были зафиксированы на Аляске, в Канаде, Калифорнии, Орегоне, Мичигане и даже в Мексике.

Однако американские власти сразу осознали потенциальный «панический эффект», который могла вызвать информация о способности врага атаковать территорию США. Была введена строгая цензура. Единственная крупная публикация — статья «Тайна воздушных шаров» в журнале Newsweek 1 января 1945 года — была инициирована самими властями, чтобы дать расплывчатое объяснение, не раскрывая масштабов угрозы. В остальном же пресса хранила молчание.

Реальные последствия

Несмотря на тысячи запущенных шаров, их реальная эффективность была крайне низкой. Большинство либо упало в океан, либо было отнесено ветром обратно в Азию (один шар нашли даже под Хабаровском). Зимние леса Северной Америки, сырые от дождей и снега, не пострадали от зажигательных бомб.

Тем не менее «Фу-Го» привели к единственным на территории континентальных США смертям от вражеского оружия за всю войну. 5 мая 1945 года в лесу возле города Блай (Орегон) беременная жена пастора Элси Митчелл и пятеро детей из воскресной школы наткнулись на упавший шар. При попытке его потрогать все шестеро погибли от сработавшей фугасной бомбы.

Еще один инцидент едва не привел к катастрофе: шар упал на линии электропередачи, питающие ядерный реактор в Хэнфорде (проект «Манхэттен»), что вызвало его временное отключение. К счастью, вовремя сработали резервные генераторы, что позволило избежать перегрева.

К апрелю 1945 года американские бомбардировщики уничтожили ключевые заводы по производству водорода в Японии, что положило конец программе. Но даже без этого японское командование, не видя сообщений о пожарах и разрушениях в американской прессе (благодаря цензуре), сочло операцию неудачной и свернуло ее.