«Западня»: самая успешная операция советских войск в Афганистане

В истории Афганской войны есть несколько операций, ставших эталоном военного искусства. Среди них — операция «Западня», проведенная в августе 1986 года. Ее итоги поражают: уничтожены сотни моджахедов, захвачена стратегическая база «Кокари-Шаршари», а с советской стороны погиб всего один военнослужащий. В чем же секрет этого успеха?

Неприступная крепость в сердце пустыни

Главной целью стал укрепрайон «Кокари-Шаршари» в провинции Герат — настоящая крепость, где сосредоточились лучшие отряды моджахедов и иностранные наемники. Здесь хранились горы оружия, продовольствия и медикаментов, а все подступы были заминированы. Взять эту цитадель лобовой атакой было бы самоубийством.

Под руководством генерала Валентина Варенникова был разработан смелый план. Операция получила говорящее название «Западня» — и это был не просто метафора.

Двойной удар

Гениальность замысла заключалась в одновременных действиях на двух участках, удаленных друг от друга на 150 километров, — горном и равнинном. Первым делом авиация заминировала тропы к иранской границе, отрезая противнику пути к отступлению.

21 августа в тыл противника был выброшен десант — 1000 бойцов. Они оказались в адских условиях: 50-градусная жара, нехватка воды и шквальный огонь противника, имевшего на вооружении даже зенитные установки. Но именно этот маневр стал ключевым. 25 августа база была взята.

Причины успеха

Успех операции «Западня» был обусловлен длительной подготовкой и предварительной оперативной работой разведки, а также умелым руководством. Общее руководство операцией, как уже было сказано выше, осуществлял Валентин Варенников, а непосредственное – первый заместитель командующего 40-й армией ТуркВО, генерал-майор Георгий Кондратьев. По задумке разработчиков, «Западня» предполагала одновременное проведение боевых действий в двух удаленных друг от друга на 140—160 километров районах. Причем районы отличались друг от друга и ландшафтом: одна местность была горной, а другая – равнинной.

Да и сама операция проводилась в два этапа: сначала действовала авиация, а после в бой вступали наземные части, в том числе широко применялись десантные отряды. Кстати, в «Западне» было задействовано колоссальное количество авиационной техники, которую собирали из разных ведомств. На аэродром Шинданд были переброшены штурмовики «Су-2» из состава штурмового полка. Советских солдат доставляли на место вертолетами. Многое зависело также и от мастерства пилотов. Дело в том, что один из районов непосредственно примыкал к государственной границе Ирана. И для того, чтобы не допустить нарушения границы, маршруты пролета авиации в районе базы пролегали вдоль нее.

Последствия «Западни»

Именно благодаря тому, что операция «Западня» была тщательно спланирована, потери со стороны советских войск оказались минимальными: погиб только один солдат. А вот моджахеды потерпели ужасное поражение. В боях были ликвидированы сотни мятежников, 26 различных арсеналов, 25 предназначенных для обороны небольших крепостей, 32 пещеры для укрытия. Правда, полевому командиру Исмаил-хану вместе с несколькими уцелевшими душманами удалось уйти в сторону Ирана. Впрочем, значительную часть вооружения беглецам все-таки пришлось бросить.

Однако это обстоятельство, в частности, и итог операции в целом, послужили причинами тому, что представители оппозиции опустили руки: некоторые мятежники даже изъявили желание заключить договоры о прекращении военных действий и заявляли о своей готовности перейти на сторону государственной власти. Соответствующие соглашения действительно впоследствии были заключены. Неудивительно, что операция «Западня» осталась в истории Афганской войны как одна из самых успешных общевойсковых операций.