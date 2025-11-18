Екатерина Иванова: как погибла первая советская альпинистка, покорившая Эверест

В истории покорения Эвереста навсегда останутся два знаковых имени: японка Дзюнко Табей, первая женщина, достигшая вершины мира, и советская альпинистка Екатерина Иванова, для которой эта победа стала главным триумфом и роковой точкой отсчета на пути к последнему восхождению.

Призвание, рожденное в горах

Катя Иванова (в девичестве Дорофеева) родилась в 1962 году в алтайском селе Платово, и, кажется, сама судьба предназначила ей жизнь, связанную с горами. Дочь столяра и медсестры, она с юности увлеклась горным туризмом, а во время учебы на геолога в Иркутском институте ее страстью стал альпинизм.

Талант и целеустремленность быстро принесли плоды: в 1980-х она уже была кандидатом в мастера спорта, а в 1990 году заслуженно получила звание мастера. Повод был более чем весомый — покорение Джомолунгмы.

Триумф на крыше мира

Свой звездный час Екатерина встретила в составе международной «Экспедиции мира», куда вошли альпинисты из СССР, США и Китая. Вместе с напарником Александром Токаревым она шла в последней группе, но их упорство оказалось сильнее. Обогнав всех, 10 мая 1990 года Екатерина Иванова ступила на вершину Эвереста, став первой и единственной советской женщиной, добившейся этого.

Триумф был оглушительным. Ей было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта», она была награждена орденом «За личное мужество». Поздравительные телеграммы пришли от Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего. Казалось, весь мир аплодировал ее мужеству.

Ревнивая Канченджанга

Но Иванова на этом не остановилась. Она продолжала восхождения на различные вершины и в 1994 году решила покорить Канченджангу. Это один из трех наивысочайших в мире восьмитысячников, который находится на границе Непала и Индии. Канченджанга очень красива и, по поверьям, обладает женской натурой. Говорят, она очень ревнива, а потому не жалует других женщин. Может, это всего лишь легенда, но советскую альпинистку гора все же не пощадила, впрочем, как и ее коллегу - мужчину.

Напарником Ивановой стал альпинист из Белоруссии Сергей Жвирбля. 9 октября 1994 года по пути на вершину они организовали привал, а уже в начале следующих суток случился снежный обвал. Альпинисты оказались погребены под лавиной. Их долго искали. Однако, к сожалению, спортсменов обнаружить не удалось. Их тела навсегда остались там, в горах, которые они так любили и без которых жить не могли.

На тот момент Екатерине Ивановой было всего 32 года. У нее осталась 3-хлетняя дочь Ульяна.