Почему «испуганную грудь» Людмилы Гурченко увидели только избранные

Пожалуй, нет в стране человека, который не знал бы имени Людмилы Марковны Гурченко — актрисы, которую многие называли воплощением стойкости, драматического таланта и невероятной, подчас шокирующей, прямоты. Её путь в искусстве был отмечен не только блистательными триумфами, но и изнуряющими физическими испытаниями, которые порой выходили за рамки советской цензуры. Ярким тому примером может служить одна из самых смелых сцен в её карьере, которая пришлась на съемки киноэпопеи «Сибириада» под руководством Андрона Кончаловского. Читайте далее, чтобы вместе с нами еще раз вспомнить этот удивительный эпизод из жизни великой актрисы...

Позднее, вспоминая о работе с Никитой Михалковым, Гурченко рассказывала о дубле, снятом исключительно для иностранного проката. Советские зрители видели лишь целомудренную версию любовных отношений героев, но на площадке, вопреки запретам Госкино, Кончаловский настаивал на полной сексуальной искренности.

В самый ответственный момент, как вспоминала сама артистка, Михалков «молниеносно отщелкал пуговицы от петель бюстгальтера» и обнажил её «испуганную грудь». Этот жест, не согласованный предварительно, обеспечил необходимую степень напряжения, хотя и вызвал мгновенный шок у актрисы.

Кончаловский успокоил ее, пообещав, что этот кадр останется только в копии, предназначенной для Каннского фестиваля. В итоге, «Сибириада» получила Гран-при, отчасти благодаря той самой раскованности, которую советский прокат не увидел...

Дочь дворянки и шахтера

Неординарность самой Гурченко была заложена в её происхождении. Ее отец, Марк Гаврилович, был смоленским крестьянином, который в юности батрачил на помещика. Будучи лучшим гармонистом в деревне, он благодаря рабочему движению 30-х годов был направлен на получение высшего образования в Харьковский музыкальный институт, после которого он вполне ожидаемо стал затем работником филармонии.

Интересный казус произошел с его именем и фамилией: Марк настоял на своей русской родословной, несмотря на то, что ему предлагали «Дядя Гриша» как более «русское» имя, а фамилия Гурченко вместо исконной Гурченков появилась из-за ошибки в паспорте при записи на украинский манер.

Мать будущей звезды, Елена Симонова, происходила из так называемых столбовых дворян. После ссылки отца в Сибирь, семья перебралась в Харьков. Так и вышло, что волей судеб (или знамения свыше) красавца-баяниста и комсомольского секретаря, который был старше жены на 19 лет, подарил миру Людмилу.

В годы Великой Отечественной войны, когда отец ушел добровольцем на фронт, будучи непризывным инвалидом, маленькая Люся и ее мать пережили оккупацию в Харькове. Однажды они каким-то чудом избежали гибели в душегубке. Именно тогда проявилась артистическая жилка: девочка, не зная немецкого, исполняла песни перед ранеными германскими солдатами, получая в качестве гонорара спасительную «кастрюльку с супом». Раненые называли ее «Лючия шаушпилер».

От провала до «Пяти минут»

После войны Марк Гаврилович вернулся с баяном, который ему лично вручил маршал Рокоссовский. Сама Людмила Марковна, приехав в Москву с большим аккордеоном, поступила одновременно во ВГИК и ГИТИС, выбрав в итоге курс Сергея Герасимова во ВГИКе.

Интересно, что ее блистательный кинодебют в комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» мог не состояться. Изначально худсовет забраковал кандидатуру студентки, и роль Леночки Крыловой досталась самодеятельной актрисе. Однако после трех дней съемок директор «Мосфильма» Иван Пырьев к счастью осознал свою ошибку.

Судьбу изменила фактически случайная встреча в коридоре, по которому гордая Гурченко шла в широкой юбке с затянутой талией и «подпрыгивающей походкой». Пырьев увидел в ней «диковинного зверька», вызвал оператора и приказал «поработать над портретом». В итоге легендарный фильм 1956 года стал лидером проката, а песня «Пять минут» — новогодним гимном «на все времена».

Примечательно, что именно во время первой зарубежной поездки с фильмом в Германию Гурченко узнала, что слово «шаушпилер» — это, собственно, «актер».

Сквозь боль к вершине

Путь к драматическим ролям был сопряжен с невероятными страданиями Гурченко. В 1976 году, на съемках советско-румынского мюзикла «Мама» (где она играла Маму-Козу), клоун Олег Попов на коньках врезался в актрису, в результате чего у нее произошел перелом правой ноги с 19 осколками. Врачи провели пять сложнейших операций и поставили титановую пластину – на этом фоне медики пророчили ей инвалидность. Однако Гурченко не сдавалась и твердо намеревалась завершить работу над мюзиклом, пусть и на костылях.

В последующих фильмах ей приходилось проявлять изобретательность: в «Обратной связи» она не сделала ни шага, в «Второй попытке Виктора Крохина» незаметно опиралась на стол. На съемки «Сибириады» через год она приехала, опираясь на трость.

Частушки и звание Народной артистки

Через несколько лет, на съемках «Вокзала для двоих» Эльдара Рязанова, Гурченко и Михалков вновь встретились в интимной сцене, на этот раз в купе поезда. Михалков вспоминал, что во время репетиции на Рижском вокзале их микрофоны были включены. Чтобы создать атмосферу «сладкого и быстрого секса», он решил импровизировать, исполняя для Люси десятки «довольно резких» частушек. Пассажиры на перроне услышали эти импровизации, прежде чем дежурный по станции в панике кинулся к Рязанову.

Фильм стал культовым, а фраза «Сама-сама, быстренько-быстренько» ушла в народ. Успех был столь оглушительным, что глава государства Юрий Андропов лично подписал указ о присвоении Людмиле Гурченко звания Народной артистки СССР.

Примерно в то же время режиссер Владимир Меньшов пригласил ее в Карелию для съемок комедии «Любовь и голуби». Гурченко предстояло сыграть разлучницу Раису Захаровну. Самым сложным оказался первый кадр, где героиня, пьяная «в усмерть», выходит из бара. Меньшов в отчаянии долго не мог найти нужную мизансцену, пока не придумал: Гурченко, изображая опьянение, должна была скатиться с насыпанной кучи гальки прямо в крупный план, произнося знаменитую фразу:

«Какие звезды на небе…».

Это неожиданное и смешное решение приблизило «лежачее» положение героини к теме «любви», сделав сцену незабываемой.

Роковое совпадение

Несмотря на все переломы и титановую пластину, Гурченко продолжала работать. В 1991 году, во время репетиции спектакля, она сломала стопу, но все равно гастролировала.

Последняя, роковая травма случилась в 2011 году, когда артистка, гуляя с собаками у дома, поскользнулась и сломала шейку бедра. Казалось, после выписки и написания сценария нового фильма «Танцплощадка» она пойдет на поправку. 30 марта 2011 года Людмила Марковна сделала свои первые шаги после перелома. Но затем случилась тромбоэмболия легочной артерии. В этот раз врачи скорой помощи не смогли ее спасти...

Незадолго до этого, стоя на Ваганьковском кладбище у могилы своего отца, Марка Гавриловича, она произнесла фразу, ставшую жутким пророчеством:

«Папа умер в 75 лет. А ведь мне тоже 75».

Народная артистка СССР скончалась, достигнув того же возраста. Она была похоронена на Новодевичьем кладбище...