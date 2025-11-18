Татьяна Блюмкина: что стало с женой лучшего агента советской разведки

Яков Блюмкин, легендарный чекист и разведчик, закончил свой жизненный путь перед расстрельной стеной в 1929 году. Но трагедия его гибели растянулась на десятилетия для его бывшей жены, Татьяны Файнерман. Ей пришлось сменить имя, пройти через войну и сталинские лагеря, разделив участь многих, кто был связан с «врагами народа».

Богемный брак

Будущая жена разведчика родилась в 1897 году в интеллигентной семье журналиста Исаака Файнермана. Получив хорошее образование, она поступила в медицинский институт в Киеве. Именно там, как полагают историки, и произошла ее судьбоносная встреча с Яковом Блюмкиным.

Молодые люди быстро поженились и перебрались в Москву. Именно Татьяна ввела мужа в круг столичной революционной богемы. Общительный, начитанный и знавший несколько языков, Блюмкин легко влился в эту среду и даже получил дружеское прозвище Джек — за любовь к романам Джека Лондона.

В 1922 году Файнерман поступила на Высшие литературно-художественные курсы, и круг их знакомств расширился. По некоторым данным, в их семейном архиве хранилась фотография, где они запечатлены вместе с Сергеем Есениным и Зинаидой Райх.

Расставание и рождение сына

Бурная богемная жизнь не спасла брак. В 1925 году пара рассталась. Говорят, среди многочисленных подруг Татьяны числилась и легендарная возлюбленная поэта Маяковского, Лиля Брик, с которой, тоже по слухам, у Блюмкина были далеко не дружеские, а гораздо более близкие отношения. Впрочем, это не мешало Блюмкину устраивать сцены ревности собственной жене. Правда, настоящие причины разрыва Файнерман и Блюмкина неясны до сих пор. Как отмечает Евгений Матонин в своей книге «Яков Блюмкин: ошибка резидента», неизвестно даже, развелись ли супруги официально или просто решили пожить врозь.

Точно известно, что в момент ухода от Блюмкина Татьяна Файнерман находилась в положении. 23 апреля 1926 года она родила сына, имя которому, по некоторым данным, придумал именно Яков Григорьевич. Новоиспеченный отец назвал сына Мартином в честь Мартина Идена, героя одной из книг горячо любимого им Джека Лондона. Хотя Матонин упоминает и другую версию, согласно которой мальчик получил свое имя благодаря поэме Есенина «Товарищ»: в этом произведении тоже фигурирует Мартин. Как бы то ни было, Блюмкин принимал довольно активное участие в жизни Мартина. В 1928 году разведчик даже написал завещание, в котором попросил назначить своей бывшей супруге и сыну пенсию.

Судьба Файнерман после смерти Блюмкина

Спустя несколько месяцев после написания завещания Яков Блюмкин был арестован и расстрелян. После этого, как утверждает Ани Лагина, автор издания «Сергей Есенин: подруги и знакомые», Татьяна Исааковна Файнерман-Блюмкина сменила фамилию на Исакова, а отчество – на Исаевну. Некоторое время она работала в Сельхозгизе, одном из отделов Объединения государственных книжно-журнальных издательств при Наркомпросе РСФСР, а после перешла в библиографический кабинет Союза писателей. В начале войны Исакова была эвакуирована, но уже в 1942 году оказалась на фронте. В связи с первым образованием она служила медиком, за что и получила награду – медаль «За оборону Сталинграда». Вот только после победы жизнь Татьяны Файнерман изменилась по-настоящему.

Именно тогда власти и вспомнили о прошлом Файнерман. В 1951 году она была осуждена за то, что состояла в браке с «врагом народа» и контактировала с левыми эсерами. Татьяну Исаевну приговорили к 10 годам заключения. Впрочем, за решеткой она провела всего 4 года: в 1955 году Файнерман была реабилитирована. Однако даже такой срок серьезно подорвал здоровье бывшей жены Блюмкина. Об этом она сообщила и в своем заявлении в райсобес, текст черновика которого приведен в «Есенинской энциклопедии» Ольги Вороновой. Татьяна Исакова писала о том, что страдает гипертонией и склерозом, проживает в 9-метровой комнате вместе с сыном, больным шизофренией, а потому просит поместить ее в дом инвалидов. Неизвестно, отнесла ли Файнерман это заявление в райсобес, как неизвестна и точная дата ее смерти. Предположительно, она скончалась в 70-х годах прошлого века.