Провал, ставший легендой: что на самом деле произошло на Малой земле

В советские времена ходил ироничный анекдот: «Где вы были во время войны? Отсиживались в Сталинграде, пока мы героически сражались на Малой земле?». Эта шутка родилась из-за навязчивой пропаганды мемуаров Брежнева, бывшего на Малой земле полковником-политработником. Но за гротеском официального мифа скрывается подлинная история невероятного мужества — 225-дневная оборона клочка земли, который солдаты называли не иначе как «огненным пятачком».

Провал, который стал легендой

В феврале 1943 года, когда под Сталинградом уже была окружена армия Паулюса, советское командование задумало масштабную операцию по освобождению Новороссийска. План «Море» предусматривал высадку мощного десанта южнее города. Однако операция с самого начала пошла наперекосяк.

Прежде всего, десантные группы находились в разных портах, что вызвало сложности с синхронностью доставки их в место десантирования. Выход кораблей с десантом в море задержался, группа кораблей огневой поддержки, тем временем, находилась на виду у противника, обнаружив себя и демаскировав точку высадки, но при этом, не открывая огня. Затем, несмотря на опоздание кораблей десанта, огонь все же был открыт, и в результате, когда десантники смогли приступить к высадке, огневая подготовка, под прикрытием которой они должны были сойти на берег, почти завершилась. Десантников встретил плотный огонь противника. Так, под огнем, и высаживались на берег. Передовой отряд вынужден был вести бой в течении трех суток, не получая подкрепления и боеприпасов, которые подоспели лишь несколько дней спустя. План операции «Море» провалился. Десантники могли лишь удерживать захваченный плацдарм, и о каком-либо наступлении не могло быть и речи.

Оборона Малой земли

Плацдарм, захваченный 18-й десантной армией Черноморской группы войск южнее Новороссийска в районе Станички и мыса Мысхако, получил название Малая земля. 4 февраля 1943 года началась героическая оборона этого участка суши. Командовал десантниками майор Ц. Л. Куников.

Первоначально на пятачке оборонялись лишь 800 человек.

По десанту велся непрерывный огонь, немцы предприняли несколько попыток атаковать и опрокинуть десантников в море, но плацдарм был удержан. Это дало возможность в течении последующих пяти ночей высадить на берег две бригады морской пехоты, стрелковую бригаду, истребительно-противотанковый полк, а так же доставить необходимое снаряжение. Численность войск достигла 17 тысяч человек. Командование приняло решение удержать Малую землю, чтобы использовать ее впоследствии как плацдарм для наступления.

Красноармейцам пришлось буквально вгрызаться в землю, чтобы уберечься от огня противника, который расположился на окрестных высотах. Вся территория Малой земли была изрыта траншеями и подземными убежищами. Снабжение плацдарма было очень затруднено, поэтому бойцы постоянно испытывали недостаток в боеприпасах и продовольствии.

Бои 17-19 апреля

17 апреля немцы предприняли попытку захватить удерживаемый десантниками участок суши. В наступление двинулись 27 тысяч бойцов при поддержке авиации и артиллерии. Трое суток продолжался непрерывный артобстрел и бомбардировки, и, тем не менее, плацдарм был удержан.

Командование Ставки выделило три авиационных корпуса из резерва, которые нанесли бомбовые удары по немецким аэродромам. После этого интенсивность бомбардировок Малой земли значительно снизилась.

Взятие Новороссийска

После этой отчаянной, но неудачной попытки немцев взять плацдарм, бои разной степени интенсивности на Малой земле продолжались еще три с половиной месяца. 9 сентября, наконец, началось наступление на Новороссийск. Плацдарм в районе Станички, который удерживали с февраля, наконец-то пригодился. Отсюда наступала одна из трех групп войск. 16 сентября 1943 года Новороссийск был освобожден. Этот день стал последним днем героической обороны Малой земли, которая продлилась 225 дней.