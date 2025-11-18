Почему россияне считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Традиционные опросы россиян, связанные с отношением к науке, всегда вызывают пристальное внимание. И особенно некоторые их "яркие" результаты, которые, мягко говоря, вызывают недоумение. Не стал исключением и свежий опрос ученых Института психологии РАН. Вот лишь некоторые "откровения": около 20% респондентов уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а 16% не сомневаются, что люди и динозавры жили в одно время, хотя на самом деле их разделяют десятки миллионы лет. Что это? Затмение? Солнечный удар? Ответить могут только сами респонденты.

© Российская Газета

А каковы другие результаты? Около 68% россиян сказали, что в той или иной степени интересуются наукой. Правда, из них только примерно для 26% она безусловно интересна, и они ищут такие новости. Значит, для остальных все, что связано с наукой, - так называемый новостной фон.

Как и ожидалось, больше всего интересуются научными достижениями люди в возрасте 55 лет и старше. За ними - 35-44-летние. У российской молодежи (18-24 лет), увы, иной круг интересов. Кстати, такой расклад перекликается с источниками информации о науке. Около 63% ее находят в традиционных СМИ, которыми пользуются люди старшего возраста, и менее 40% - в социальных сетях.

Какие сферы науки наиболее привлекательны? В первую тройку вошли: медицина (80%), климат (74%), возникновение Вселенной (73%). За ними следуют история человечества, угрозы его существованию (риски развития новых технологий, новые вирусы, сближающиеся с Землей астероиды и т.д.), биология, новые компьютерные технологии.

Дополнить полученную Институтом психологии РАН картину помогают опросы ВШЭ и ВЦИОМ: на вопрос, кого из ныне живущих российских ученых мирового уровня вы можете назвать, ответили примерно 7-9% респондентов. Показателен список фамилий: как правило, упоминались Михаил Ковальчук, Леонид Рошаль, Татьяна Черниговская, Виктор Садовничий, Лео Бокерия, Станислав Дробышевский. Именно они часто появляются на телеэкранах, а также активно работают в соцсетях.

Аналогичная картина с попыткой назвать какие-либо важнейшие достижения мировой науки за последние десять лет. В основном это полеты космических аппаратов на Луну и Марс, а также вакцины от ковида. Поэтому уже не должны удивлять ответы про Солнце и динозавров. Как и 39% людей, верящих в существование ведьм и колдунов и 34% уверенных, что экстрасенсы могут предсказывать будущее. Самое тревожное, что большинство таких "знатоков" опять же в молодежной группе - от 18 до 24 лет. Кстати, опросы молодежи в других странах, в том числе и ведущих, продемонстрировали примерно такую же картину. Можно сказать, что "инфекция незнания" не знает границ.

Впрочем, в результатах опросов россиян есть и позитив. Так, 72% респондентов сказали, что доверяют РАН. То есть она оказалась в верхних строчках доверия общества наряду с российской армией и президентом России. Что дает повод для оптимизма. Его станет еще больше, если вспомнить, что, по данным минобрнауки России, 75 процентов родителей хотят, чтобы их дети посвятили ей свою жизнь.

Комментарий

Ситуацию комментирует Владимир Иванов, заместитель президента РАН, член-корреспондент РАН.

Владимир Викторович, результаты опросов, связанных с наукой, всегда повод поговорить об образовании. Казалось бы, как могли закончить школу и получить аттестат зрелости люди, утверждающие, что Солнце вращается вокруг Земли или что человек жил одновременно с динозаврами. Кстати, недавно председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что выпускник любого вуза, в том числе гуманитарного, должен понимать разницу между специальной и общей теорией относительности. Не слишком ли завышенное требование? Тут бы с Солнцем и Землей разобраться…

Владимир Иванов:

Прежде всего, обратим внимание, что по итогам этого опроса именно молодежь дала наиболее удручающие ответы. По-видимому, это есть прямое следствие трансформаций системы образования, которая произошла в начале этого века. Тогда образование, как, впрочем, и наука, было признано услугой. В 2004 году начался эксперимент с ЕГЭ. Также была выдвинута идея подготовки "квалифицированных потребителей". Т.е., по сути, образование было призвано со школьной скамьи готовить не широко образованных людей, а исходя из потребностей работодателей. То есть у ученика есть предельный, понятный и узко прагматический смысл. В старших классах он решает: раз я буду экономистом, то зачем мне биология, раз собрался в физики - зачем мне Толстой, пойду в историки - зачем мне Эйнштейн с его теориями. Отсюда и выбор ЕГЭ, и натаскивание на узко "потребительский" набор экзаменов. При этом, например, некоторые школы с углубленным изучением физики и математики, иностранных языков и т.д. были преобразованы в общеобразовательные и введена 5-ти дневная учебная неделя. В этом плане хотелось бы вспомнить китайскую поговорку: "Детство - не время для отдыха". Очевидно, что при существующей организации системы образования весьма проблематично в рамках школы дать ребенку углубленное образование, с учетом его (ребенка) возможностей. Но в том-то и дело, что образование это не просто набор каких-то знаний - это и картина современного мира, и формирование системы взглядов и ценностей. Образование - это то, что остается, когда все выученное забыто. Тем более сейчас, когда в мире происходит гуманитарно-технологическая революция, объединяющая "физиков" и "лириков". В этом плане я в принципе согласен с позицией уважаемого Владимира Легойды. И, по-видимому, сейчас имеет смысл подумать о введении в общественно-гуманитарных и экономических вузах специальной дисциплины: "История и философия науки и техники". Но при этом не надо забывать и технические специальности: физику, математику, инженеру также надо знать про "Илиаду" Гомера, про ее роль в мировой культуре. Только такое системное образование позволит сформировать у человека современную картину мира. В противном случае разговоры о развитии вряд ли получат практическое продолжение.

Сейчас все популярней мнение, что цифра и ИИ - это наше все. Но применительно к образованию есть и другая сторона медали: уже сейчас преподаватели в разных странах бьют тревогу - ученики и студенты не пишут свои работы самостоятельно, за них это делает искусственный интеллект.

Владимир Иванов: