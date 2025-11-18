Почему КГБ запретил использовать «вечный двигатель»

Спросите любого, что может накапливать энергию, и вам назовут аккумулятор. Мало кто вспомнит о маховиках — древних как мир и невероятно перспективных устройствах. А в 1960-х годах советский ученый Нурбей Гулиа создал технологию, которая могла совершить революцию. Но ей не суждено было выйти за стены лабораторий.

© Соцсети

Что такое супермаховик и почему он «супер»?

Обычный маховик — это тяжелое колесо, которое, раскрутившись, долго сохраняет вращение. Его можно встретить в двигателях или старых часах. Гулиа пошел дальше. Его супермаховик представлял собой усовершенствованную конструкцию, помещенную в вакуумный кожух и установленную на магнитных подшипниках. Это сводило трение почти к нулю, позволяя устройству сохранять колоссальную энергию с рекордным КПД в 98%.

Масштабы возможностей поражали. По расчетам, супермаховик весом всего 150 кг из современных композитов мог бы обеспечить легковому автомобилю запас хода до 2 миллионов километров. Энергии в нем хранилось во много раз больше, чем в любом химическом аккумуляторе тех лет сопоставимой массы.

Испытания, которые доказали: это работает

Теория была подтверждена практикой. Устройства Гулиа начали испытывать в реальных условиях. Супермаховики устанавливали на курские автобусы и создали на их основе грузовой автомобиль. Транспорт мог накапливать энергию торможения и затем использовать ее для разгона, что делало его невероятно экономичным.

Казалось, СССР стоит на пороге технологического триумфа. Дешевый, экологичный и невероятно эффективный накопитель энергии был готов к серийному производству.

Почему проект похоронили?

Однако в начале 1970-х годов государственное финансирование проекта было внезапно прекращено. Попытки Гулиа найти поддержку наталкивались на стену непонимания в правительстве.

Причины были не технические, а экономические и политические. Сначала бензин в СССР стоил копейки, и никто не видел смысла вкладываться в дорогую новинку. А после нефтяного кризиса 1973 года, когда цены на нефть взлетели вчетверо, супермаховик и вовсе стал «угрозой государственной безопасности».

Советское руководство опасалось, что если технология попадет на Запад, мировой спрос на советскую нефть рухнет. Министерство промышленности и КГБ сошлись во мнении: прорывное изобретение проще похоронить, чем рисковать нефтяными доходами.

Так и остался супермаховик Гулия забытым символом упущенных возможностей — технологией, которая могла изменить будущее, но оказалась не нужна настоящему.