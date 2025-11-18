«Мэгги придет»: почему СССР отказался помогать Аргентине в войне с Британией

Затерянный в холодных водах Южной Атлантики архипелаг стал яблоком раздора для двух наций. Его история началась в XVI веке, а пиком противостояния стала короткая, но жестокая война, определившая судьбу островов и политиков двух стран.

Колониальное наследство

Споры о первооткрывателе Фолклендов (или Мальвинских островов, как их называют в Аргентине) не утихают до сих пор. Были ли это испанец Эстебан Гомес в 1520-м или британец Джон Дейвис в 1592 году? Более двух столетий архипелагом владела Испанская корона, размещавшая здесь свой гарнизон.

После обретения Аргентиной независимости в 1810 году испанцы покинули острова. Буэнос-Айрес вспомнил о своем территориальном наследстве лишь спустя десятилетие, направив туда экспедицию капитана Джуэта, который и провозгласил суверенитет молодой республики. Однако триумф был недолгим: в 1833 году британский флот силой установил здесь свою власть. Так зародился «латентный конфликт» — тлеющий спор, который Аргентина никогда не признавала закрытым.

Нефть, криль и выборы в парламент

В 1960-е годы, на волне деколонизации, Аргентина активизировала дипломатические усилия, заручившись поддержкой ООН. Но Британия оставалась непреклонной. Причины были далеки от абстрактного имперского престижа: в прибрежных водах обнаружили крупные запасы нефти и газа, а монополия на ловлю ценного рачка-криля сулила огромные прибыли.

Некоторые исследователи видят в Фолклендской войне одну из интриг Маргарет Тэтчер, для которой она стала маленькой «победоносной войной». Накануне военных действий, и одновременно накануне новых выборов в парламент, дела у «железной леди» шли не лучшим образом. Экономическую политику Тэтчер поддерживали не все даже внутри ее партии: 9 из 22 министров ее кабинета против ее экономических начинаний. К декабрю 1980 года уровень политического доверия к Тэтчер упал до 23 % (наименьший результат среди британских премьер-министров). Но сходить с намеченного курса экономических реформ она отказывалась. «Поворачивайте, если хотите. Леди не поворачивает!» — заявила она на партийной конференции в том же году. Для восстановления авторитета консервативной партии Великобритании, Тэтчер нуждалась в маленькой победоносной войне. К тому же, победа вполне соответствовало внешнеполитической доктрине Тэтчер, предусматривавшей возвращение Великобританией статуса великой державы.

Победоносная война Леопольдо

Не только Тэтчер нуждалась в победоносном конфликте. В 1981 году в результате военного переворота в Аргентине к власти пришел Леопольдо Галтьери. Чтобы добиться популярности среди аргентинского населения, ему была необходима маленькая, быстрая, победоносная война. Что может быть лучше, нежели вернуть назад власть над Фолклендскими островами? Изначально операция, получившая в память о корабле капитана Джюэта название «Росарио», планировалась на 25 мая 1982 года – день национального праздника Аргентины. Но английская разведка вскоре узнала о готовившемся вторжении и направила в Южную Атлантику свою подводную лодку «Спартан». Галтьери решил действовать быстро и уже 2 апреля 1982 года на островах высадился аргентинский десант, быстро вынудивший сдаться небольшой английский гарнизон. Для Англии эта была война не только за свои, как они считали, национальные интересы. Война служила очередной проверкой Западного блока в «холодной войне». Куба и многие другие латиноамериканские страны подержали действия Аргентины в её «справедливой» военной операции по возвращению некогда «оккупированных британским империализмом» территорий. Неоднозначную позицию заняло руководство Франции, поставлявшей незадолго до конфликта в Аргентину свои боевые самолеты Mirage и продававшего союзнику Аргентины Перу французские противокорабельные ракеты Exocet.

Защита британских граждан

«Если острова захватят, то я точно знала, что нужно делать — их нужно вернуть. Ведь там, на островах, наши люди. Их верность и преданность королеве и стране никогда не подвергались сомнению. И как часто бывает в политике, вопрос состоял не в том, что делать, а в том, как это можно сделать» — вспоминала позже Маргарет Тэтчер.

Совет Безопасности ООН призывал враждующие стороны решить конфликт путем переговоров. Но ни одна из сторон отступать не собиралась. Правительство Великобритании объявило, что будет топить все аргентинские суда, которые окажутся в радиусе 200 миль и ближе от Фолклендских островов (расстояние от островов до континентального побережья Аргентины составляет всего 287 миль). 5 апреля из американского Портсмута в сторону Фолклендских островов отправилась английская эскадра из 40 судов во главе с авианосцами «Гермес» и «Инвисибл». Следом на аргентинском острове Южная Георгия (к югу от Фолклендов) высадился британский десант, быстро подчинивший его территорию. А уже в конце апреля британская авиация с авианосцев начала наносить удары по аргентинским позициям на островах.

«Мэгги придет»

В день когда президент Перу Фернандо Белаунде Терри получил со стороны Аргентины предварительное согласие на условия мирного соглашения с Великобританией, был нанесен первый мощный удар со стороны британского военно-морского флота. В тот же день английская атомная подводная лодка «Конкеррор» на расстоянии 236 миль (что противоречило раннее озвученным официальным предупреждением) атаковала аргентинский крейсер «Генерал Бельграно». Почти 400 членов экипажа погибли в водах Южной Атлантики. Естественно, Аргентина отвергла всякую возможность мирного решения конфликта и началась открытая война. Тэтчер как настоящая «железная леди» была настойчива в своих политических решениях. По её приказу английские войска разбомбили взлетно-посадочные полосы на острове и захватили Фолклендские острова.

«И когда, наконец, ночью 21 мая Королевские ВМС высадили войска десанта на берег в бухте Карлос, фермер-островитянин одной фразой выразил характерную особенность нашей нации. На вопрос офицера-парашютиста, удивлен ли он, увидев оперативное соединение на якорной стоянке в бухте, фермер ответил: “Совсем нет. Мы знали, что Мэгги придет”», — впоследствии гордо и патриотично вспоминала Маргарет Тэтчер.

Ей было чем гордиться, консервативная партия вновь получила большинство в парламентских выборах 1983 года.

Позиции СССР и США

По данным британской разведки, СССР «был готов предоставить Аргентине военные корабли, самолеты и ракеты (типа СС) в обмен на поставки зерна и говядины по льготным ценам». Но у СССР была своя нерешенная проблема – война в Афганистане. По этой причине все давление, которое оказывало советское руководство на англо-саксонские державы, происходило только в рамках заседаний ООН. Никаких активных действий по предотвращению военного конфликта или в рамках помощи Аргентине со стороны Советского Союза не было.

Наоборот, СССР отрешился от какого-либо участия в англо-аргентинском конфликте, заявив вызванному 14 мая 1982 г. в советский МИД послу Великобритании в СССР Кертису Киблу, что «британская сторона, видимо, в плане дипломатического прикрытия своих военных акций в Южной Атлантике, несколько раз обращались к советской стороне с так называемыми «предупреждениями», которые полностью неуместны и имеют целью создать вымысел о какой-то «причастности» Советского Союза к англо-аргентинскому конфликту».

Штаты в стороне не остались. Главным союзником Великобритании стал министр обороны США Каспар Уайнбергер, уговоривший Рейгана и Пентагон предоставить «большую поддержку самому верному союзнику Америки». Своим же подчиненным министр приказал «предоставить Британии всевозможную помощь в вопросах технического обеспечения и разведки».

30 апреля Рейган объявляет о поддержке Великобритании и о введении санкций против Аргентины. Администрация США использовала различные рычаги воздействия на Аргентину их латиноамериканских соседей. Они вынудили Аргентину сократить поставки говядины и зерна в СССР. Остальные южноамериканские страны объявили о своем нейтралитете. На попытку принятие Советом Безопасности ООН резолюции по фолкледскому вопросу США и Великобритания наложили вето.

Против возможного включения в конфликт СССР был разработан специальный англо-американский план. Согласно ему США и Великобритания должны были оказывать давление на СССР сразу по нескольким направлениям. При поддержке США и Франции Израиль начал военную операцию на территории Ливана, поддерживаемого СССР. Провокационные действия начали проамериканские южные корейцы в отношении КНДР. США через Израиль стал оказывать материальную помощь Румынии, активно выступавшей против советской политики в Афганистане, расшатывая тем самым «изнутри» организацию стран Варшавского договора. Кроме этого, Великобритании и США удалось сорвать заключения в апреле-мае 1982 года ряда контрактов по проекту «Газ-трубы», планировавшему соединить Западную Европу и СССР обоюдовыгодными условиями газового сотрудничества.

Под нажимом США 14 июня было достигнуто соглашения о прекращении боевых действий, а на следующий день аргентинский генерал Мендоса заявил о своей капитуляции.