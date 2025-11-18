«Три вместо двух»: почему призывникам на флоте приходилось служить дольше

Служба в Военно-Морском Флоте СССР всегда считалась элитной — и по сроку, и по требованиям к призывникам. В то время как в сухопутных войсках служили меньше, матросы проводили на флоте целых 5 лет (с 1939 года). Лишь спустя десятилетие этот срок сократили до 4 лет, а с 1967 года — до 3 лет. Почему же флот требовал такой долгой подготовки?

© Соцсети

От арктического холода до тропической жары

Флот нуждался не просто в солдатах, а в высококвалифицированных специалистах. Каждый корабль — будь то мощный эсминец или скрытная подлодка — был сложным техническим организмом, требующим грамотного обслуживания.

Особые условия службы лучше всего иллюстрирует опыт подводников 1960-70-х годов. Как вспоминали ветераны, в подводном положении в северных широтах температура внутри лодки могла опускаться до +5°C, словно в промозглом погребе. Совершенно иная картина была в тропиках: в дизельных отсеках столбик термометра поднимался до +50°C. К этому добавлялись постоянная высокая влажность и повышенное содержание углекислого газа — настоящее испытание на прочность.

Кого брали на флот

Не каждый призывник мог мечтать о флотской форме. К кандидатам предъявлялись строгие требования. Потенциальный моряк-срочник должен был быть ростом не ниже 180 см, иметь первые три категории годности к прохождению военной службы по состоянию здоровья (А1 – А3). Для кандидата была важна также психическая устойчивость – не секрет, что даже «дедовщина» на кораблях ВМФ именовалась по-особенному, «годковщиной», и проявлялась не так остро, как в сухопутных войсках.

При отборе в ВМФ предпочтение отдавалось выпускникам военно-морских училищ, обладателям гражданской специальности, связанной с техникой (которая могла бы пригодиться в морской службе) – радиотехникам, сварщикам, мотористам…

Чему надо было научиться на корабле

Советский боевой кораблю, будь то эсминец или подлодка, был оснащен высокоточным оборудованием, поэтому гражданская специализация матроса имела особое значение – флотские специальности боцманов, дальномерщиков, водолазов, подшкиперов, батальщиков, минно-артиллерийских содержателей и других требуют длительной и тщательной учебы.

Сейчас на флот собираются призывать контрактников, потому что за 12 месяцев срочной службы подготовить настоящих специалистов среди матросов-срочников просто нереально.