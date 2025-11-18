«Оргии вместо кино»: как чуть не загубили первый советский фильм-катастрофу

Кинокартина «Экипаж» 1979 года стала для советского зрителя настоящим откровением. Это был не только ответ Голливуду в жанре катастрофы, но и смелый эксперимент, едва не сорвавшийся из-за консервативных нравов, царивших даже внутри отечественной киноиндустрии.

Новаторство по-советски

Режиссер Александр Митта ставил амбициозную задачу — создать ленту, не уступающую по зрелищности западным аналогам, таким как «Аэропорт». Однако ключевым отличием «Экипажа» стало совмещение двух жанров. К динамичному сюжету о спасении пассажирского лайнера после землетрясения добавили сложную личную драму героев. По замыслу Митты, зрителю было мало следить за развитием катастрофы, ему нужно было сопереживать персонажам и в их обычной жизни, с ее конфликтами и страстями.

Так что картина стала прорывной сразу в нескольких аспектах. Во-первых, это был первый советский фильм-катастрофа. Во-вторых, картина снималась не только на деньги Госкино, но и при поддержке «Аэрофлота», что стало одним из первых случаев софинансирования. Ну а, в-третьих, «Экипаж» вошел в историю как лента, в которой была показана одна из самых смелых для своего времени любовных сцен.

Закулисные баталии

Создание фильма сопровождалось немалыми трудностями. Изначально Министерство авиации выражало обеспокоенность: как можно показывать аварию с «самыми надежными в мире» советскими самолетами? Конфликт был исчерпан благодаря хитроумному ходу: причиной катастрофы в сюжете стало не техническое несовершенство, а мощное землетрясение в вымышленной стране, что делало пилотов и технику жертвами непреодолимой силы.

Не менее драматично все складывалось и с подбором актеров. На главную женскую роль после ухода Елены Прокловой была утверждена никому не известная студентка Александра Иванес (в браке — Яковлева). Ректор училища предупреждал Митту о ее сложном характере, но режиссер проигнорировал предостережение. Впоследствии актриса действительно доставляла немало хлопот: опаздывала на съемки и устроила скандал на стадии монтажа, потребовав сменить фамилию в титрах на Яковлеву (к тому времени она уже вышла замуж), что вынудило команду переделывать готовый материал.

Главный скандал

Но, пожалуй, самой напряженной частью работы стало создание знаменитой любовной сцены. Для съемок была выстроена специальная декорация квартиры пилота-ловеласа, а саму сцену частично снимали через аквариум, чтобы добавить эффект отстраненного наблюдения. Парадокс ситуации заключался в том, что смущение испытывала не молодая актриса, а уже зрелый Леонид Филатов, который наотрез отказался снимать джинсы и всячески старался прикрыться простыней. Александра Яковлева, напротив, профессионально и без лишней стыдливости выполнила все поставленные режиссером задачи.

Однако настоящий скандал разгорелся после съемок. Женщины-монтажеры, просматривая отснятый материал, пришли в ужас. Воспитанные в строгих пуританских традициях советского кинопроизводства, они восприняли откровенные кадры как непристойность. Возмущенные монтажницы направили жалобу в дирекцию «Мосфильма», заявив, что режиссер «позорит коллектив» и снимает «оргии».

В результате в финальную версию фильма вошла лишь примерно пятая часть всех отснятых любовных сцен. Но даже этого урезанного варианта хватило, чтобы произвести эффект разорвавшейся бомбы на советского зрителя, не избалованного подобной откровенностью.

Несмотря на все препятствия — чиновничьи препоны, сложный характер актрисы и скандал на монтаже — фильм «Экипаж» вышел на экраны и обрел грандиозный успех, собрав в первый же год проката более 70 миллионов зрителей.